Казахстан, Азербайджан и Узбекистан прорабатывают возможность поставлять зеленые водород и аммиак в страны ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго республики Казахстан.

По данным ведомства, в Баку на встрече министров энергетики и экономики трех стран стороны обсудили перспективы экспорта электроэнергии из стран Центральной Азии в Европу через территорию Азербайджана.

Министры отметили потенциал трех государств в области возобновляемой энергии. Главы ведомств подчеркнули: республики готовы присоединиться к проекту экспорта электроэнергии, полученной из альтернативных источников, в Европу.

Участники договорились о создании совместной рабочей группы по сотрудничеству в сфере энергетического обмена с акцентом на возобновляемые источники энергии. В частности, речь идет о возможностях экспорта зеленого водорода и аммиака, а также о создании сопутствующей инфраструктуры. Также министры договорились изучить перспективу создания совместного предприятия для экспорта «‎зеленой»‎ энергии.

Следующая встреча на уровне министров экономики и энергетики пройдет в Ташкенте.

Ранее британский центр Ember сообщил, что в прошлом году страны ЕС получили большую часть электрической энергии из возобновляемых источников, а не из газа.