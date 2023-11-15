Помощь Израилю продолжает поступать почти ежедневно, пишет Bloomberg со ссылкой на внутренний документ Пентагона. Документ называется «Запросы высокопоставленного лидера Израиля» и датирован концом октября.

В соответствии с ним, оружие либо уже поставляется, либо Пентагон работает над тем, чтобы направить его из запасов в США и Европы. На конец октября были доставлены 36 тысяч снарядов к 30-миллиметровым пушкам, 1800 противобункерных боеприпасов M141 и не менее 3500 приборов ночного видения.

Поставка артиллерийских снарядов и других боеприпасов вызвала критику со стороны неправительственных организаций, поскольку это позволяет Израилю продолжать бомбардировки сектора Газа, где уже погибли более 11 тысяч человек.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь армия Израиля атаковала сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен признал, что внутри Госдепа существуют разногласия из-за подхода администрации президента США Джо Байдена к израильско-палестинскому конфликту. Соответствующее письмо было разослано сотрудникам ведомства, сообщает CNN.

«Я знаю, что для многих из вас страдания, вызванные этим кризисом, наносят глубокий личный ущерб», — написал Блинкен, подчеркнув, что «было душераздирающе видеть изображения младенцев, детей, пожилых людей, женщин и других гражданских лиц, страдающих от этого кризиса».