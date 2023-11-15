С 7 октября в секторе Газа погибло порядка 4,6 тысяч детей, еще около 9 тысяч получили ранения различной степени тяжести.

«Многие дети пропали без вести и предположительно оказались погребены под обломками зданий и домов. Новорожденные, нуждающиеся в специализированной помощи, умерли в одной из больниц Газы, поскольку там закончилось электричество и медикаменты», — подчеркнула Рассел.

Она рассказала о 16-летней девушке, пациентке больницы «Аль-Насер»: «Ее район разбомбили. Она выжила, но врачи говорят, что она больше никогда не сможет ходить».

Рассел также поделилась катастрофической ситуацией в отделении интенсивной терапии новорожденных: «Крошечные младенцы в инкубаторах цеплялись за жизнь, а врачи беспокоились о том, как им поддерживать работу машин в условиях нехватки топлива».

Она призвала обеспечить защиту детей и оказать им необходимую помощь в соответствии с международным гуманитарным правом: «Только стороны конфликта могут по-настоящему остановить этот ужас».

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля атаковала сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.