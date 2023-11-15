Великое национальное собрание (парламент) Турции продлило на год мандат пребывания своих военных в Азербайджане, сообщает агентство Анадолу.

Ранее с таким предложением к парламенту выступил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Президентское предложение о продлении мандата пребывания ВС Турции в Азербайджане еще на один год было одобрено на Генеральной Ассамблее Великого Национального Собрания Турции», — сообщает агентство.

В ноябре 2020 года МИД Турции предоставил Вооруженным силам Турции полномочия направить военных в Азербайджан. Турецкие военнослужащие, совместно с российскими, ведут службу в совместном координационном центре в городе Агдам, в Карабахском экономическом районе Азербайджана.