ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс в Грузии расширят к концу 2023 года
По словам министра экономики Азербайджана, стратегия развития Баку предусматривает превращение страны в региональный хаб и центр коммерции
Железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс в Грузии расширят к концу 2023 года
Фото: AA / Others
16 ноября 2023 г.

Сданная в эксплуатацию шесть лет назад железная дорога Баку — Тбилиси — Карс будет расширена на территории Грузии к концу этого года, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«Железная дорога Баку — Тбилиси — Карс была сдана в эксплуатацию в 2017 году, а работы по ее расширению на территории Грузии завершатся к концу этого года», — сказал Джаббаров, выступая на II Бакинском форуме по устойчивому развитию.

Он также упомянул еще один значимый проект — открытие Бакинского международного морского торгового порта. По его словам, проект позволит привлечь местных и иностранных инвесторов, организовать производство дорогостоящей экспортно-ориентированной продукции и услуг, расширить транзитные возможности Азербайджана, увеличить грузоперевозки.

«Хочу отметить, что стратегия социально-экономического развития предусматривает превращение нашей страны в региональный хаб и центр электронной коммерции», — добавил Джаббаров.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев на пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Таджикистане заявил, что Баку модернизирует железную дорогу Баку — Тбилиси — Карс, чтобы удовлетворить растущий спрос на грузоперевозки по маршруту Восток — Запад.

Железная дорога Баку — Тбилиси — Карс построена в октябре 2017 года на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. По оценке его участников, на начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 млн тонн грузов, а также будет перевозиться до 1 млн пассажиров. В январе 2020 года через этот транспортный коридор были запущены грузовые перевозки в Грузию через Узбекистан.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us