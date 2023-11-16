Сданная в эксплуатацию шесть лет назад железная дорога Баку — Тбилиси — Карс будет расширена на территории Грузии к концу этого года, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«Железная дорога Баку — Тбилиси — Карс была сдана в эксплуатацию в 2017 году, а работы по ее расширению на территории Грузии завершатся к концу этого года», — сказал Джаббаров, выступая на II Бакинском форуме по устойчивому развитию.

Он также упомянул еще один значимый проект — открытие Бакинского международного морского торгового порта. По его словам, проект позволит привлечь местных и иностранных инвесторов, организовать производство дорогостоящей экспортно-ориентированной продукции и услуг, расширить транзитные возможности Азербайджана, увеличить грузоперевозки.

«Хочу отметить, что стратегия социально-экономического развития предусматривает превращение нашей страны в региональный хаб и центр электронной коммерции», — добавил Джаббаров.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев на пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Таджикистане заявил, что Баку модернизирует железную дорогу Баку — Тбилиси — Карс, чтобы удовлетворить растущий спрос на грузоперевозки по маршруту Восток — Запад.

Железная дорога Баку — Тбилиси — Карс построена в октябре 2017 года на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. По оценке его участников, на начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 млн тонн грузов, а также будет перевозиться до 1 млн пассажиров. В январе 2020 года через этот транспортный коридор были запущены грузовые перевозки в Грузию через Узбекистан.