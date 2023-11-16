Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил на совместной пресс-конференции с главой МИД Боснии и Герцеговины Эльмедином Конаковичем в Анкаре.

«Хранить молчание в отношении беззакония Израиля в Газе и его массовых атаках на мирное население — это равносильно тому, чтобы дать зеленый свет нарушениям закона в других частях мира», — подчеркнул Фидан в ходе своего выступления.

Он добавил, что Турция «прилагает все усилия, чтобы остановить эту резню и положить конец жесткости».

Министры иностранных дел двух стран обсудили все аспекты двусторонних отношений и согласились, что отношения Турции и Боснии и Герцеговины улучшаются. Стороны подтвердили намерение углубить сотрудничество во всех сферах.

«Наш товарооборот достиг $1 млрд. Конечно, мы не считаем это достаточным. Мы должны увеличить эту цифру, чтобы отразить наш реальный потенциал», — сказал Фидан, добавив, что Анкара ждет от Сараево более конкретных шагов по борьбе с террористической организацией FETÖ.

«Мы не можем молчать перед лицом зверских нападений на сектор Газа»

Глава МИД Турции также коснулся темы израильско-палестинского конфликта. Он заявил, что пренебрежение Израилем законов в секторе Газа и массовые нападения на гражданское население требуют решительного ответа. Фидан призвал страны Запада «поддерживать моральные ценности и воздерживаться от участия в вопиющем нарушении прав человека в секторе Газа».

Послания, прозвучавшие на внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств, были предельно ясными, отметил Фидан: «Израильские нападения должны быть немедленно прекращены, а решение о создании двух государств должно быть реализовано как можно скорее».

Призыв к миру, который прозвучал вчера на саммите «Единое сердце для Палестины», организационном первой леди Турции Эминой Эрдоган, был «голосом глобальной совести», сказал министр

«27 пациентов и 12 сопровождающих, которым мы обеспечили их выход из Газы, были доставлены в Анкару»

Доставка гуманитарной помощи в Газу продолжается в полной мере, сказал Фидан. МИД Турции прилагает все необходимые усилия, чтобы обеспечить жителей сектора Газа всем необходимым.

Также Анкара активно ведет переговоры по лечению раненых, особенно пациентов Турецко-Палестинской больницы. «27 пациентов и 12 сопровождающих, которым мы обеспечили выход из Газы, уже доставлены в Анкару. Наша работа по вводу в эксплуатацию полевого госпиталя в Газе также продолжается. Как Турция, мы будем продолжать протягивать руки нашим братьям из Газы, быть голосом угнетенных и оставаться на стороне наших палестинских братьев в их праведном деле».

Фидан повторил свой призыв как можно скорее обеспечить полное прекращение огня в Газе.

«Босния и Герцеговина — ключевая страна на Балканах»

«Босния и Герцеговина — ключевая страна на Балканах. Мир и стабильность в Боснии и Герцеговине важны для всех стран региона», — сказал глава МИД Турции Хакан Фидан.

Анкара однозначно поддерживает территориальную целостность, единство и суверенитет Боснии и Герцеговины, сказал министр, отметив необходимость беспристрастного подхода к внутренним вопросам Боснии и Герцеговины.

«Сепаратистская риторика и действия не отвечают интересам ни одной из сторон. Местные политики должны решать внутренние проблемы путем переговоров и диалога, без внешнего вмешательства», — добавил он.