Организация Объединенных Наций (ООН) разочарована нежеланием Израиля выполнять положения гуманитарной резолюции Совета безопасности ООН по израильско-палестинскому конфликту. Об этом заявил пресс-секретарь генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

«Мы разочарованы теми заявлениями, которые мы увидели от израильского правительства относительно резолюции. Как мы все знаем, Совбез довольно мучительно достиг принятия резолюции», — сказал он (цитата по ТАСС).

Совет Безопасности ООН 15 ноября принял проект резолюции по израильско-палестинскому конфликту. Проект разработали представители Мальты. Принятие документа поддержали 12 стран. США, Великобритания и Россия воздержались.

В резолюции члены Совбеза потребовали, чтобы все стороны выполняли свои обязанности по международному праву, включая международное гуманитарное право, в особенности в отношении защиты гражданских лиц, и прежде всего детей.

Принять документ удалось лишь с пятой попытки. В частности, США наложили вето на бразильский вариант резолюции, а Россия и Китай — на проект, предложенный США.