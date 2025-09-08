Верховный суд Израиля в воскресенье постановил, что власти не обеспечивают палестинских заключенных достаточным питанием — и обязала тюрьмы улучшить рацион палестинцев. Это редкий случай, когда высшая судебная инстанция страны выступила против политики правительства за почти два года войны в Газе, отмечает Guardian.

Дело началось после того, как правозащитные организации обвинили власти в намеренном сокращении пайков для заключенных. Ассоциация гражданских прав в Израиле (ACRI) и организация Gisha подали петицию в прошлом году, заявив, что новая продовольственная политика привела узников к истощению и в некоторых случаях к откровенному голоду.

С начала войны Израиль арестовал тысячи палестинцев — большинство из них без предъявления обвинений и предоставления адвоката. Правозащитники фиксируют побои, антисанитарию, нехватку медицинской помощи и еды в израильских тюрьмах. В марте в заключении умер 17-летний палестинский подросток, врачи назвали голод основной причиной смерти.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, курирующий пенитенциарную систему, публично хвастался тем, что сократил питание и условия содержания до «минимума, предусмотренного израильским законодательством». В воскресенье он вновь заявил, что менять курс не намерен. Бен-Гвир обвинил суд в «покрывательстве ХАМАС», пока израильские заложники в Газе якобы «остаются без помощи».

Однако коллегия из трех судей единогласно отвергла такую позицию. В постановлении говорится, что государство обязано предоставлять заключенным достаточно пищи для «обеспечения базового уровня существования». Судьи отметили, что нынешние нормы питания не соответствуют этим требованиям, и потребовали от тюремной службы немедленно исправить ситуацию.