Власти Германии готовят самую масштабную модернизацию системы гражданской обороны со времен холодной войны. Министр внутренних дел Александр Добриндт сообщил в интервью Bild, что до 2029 года на защиту населения при стихийных бедствиях, военных конфликтах и других кризисных ситуациях будет выделено €10 млрд.
По словам министра, средства пойдут на восстановление бомбоубежищ и других защитных объектов. В последние десятилетия многие укрытия были закрыты за ненадобностью, и сегодня в стране осталось лишь 579 бомбоубежищ, рассчитанных менее чем на полмиллиона человек при населении свыше 80 млн.
Программа предусматривает внедрение современных систем оповещения: от сирен до цифровых уведомлений на мобильные телефоны. Также планируется закупить 1500 единиц техники для пожарных, медиков, спасателей и мобильных командных пунктов. Средства направят на проведение учений с участием гражданской обороны, Федерального агентства технической помощи (THW) и Бундесвера.
Добриндт отметил, что рост числа международных кризисов, экстремистских угроз и гибридных атак требует дополнительных мер по защите населения. По его словам, власти также намерены расширить систему защищенной связи для бесперебойного взаимодействия экстренных служб в условиях катастроф или военных действий.
В июне глава Федерального агентства гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях Ральф Тислер заявил, что Германия будет расширять сеть укрытий, готовясь к вероятному нападению России в течение четырех лет.
«Долгое время в Германии считали, что война — это не тот сценарий, к которому нужно готовиться. Теперь это изменилось. Мы обеспокоены риском крупной агрессивной войны в Европе», — сказал он.
Тислер также призвал граждан сделать запасы еды и воды минимум на трое суток, а лучше на десять дней.
Ранее министр обороны Борис Писториус подчеркивал необходимость подготовить Германию к возможной войне к 2029 году. Он заявил, что Россия представляет угрозу не только для Украины, но и для НАТО, а также для Молдовы и Грузии. По его словам, необходимо «обеспечить сдерживание, чтобы не допустить худшего развития событий».