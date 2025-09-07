Власти Германии готовят самую масштабную модернизацию системы гражданской обороны со времен холодной войны. Министр внутренних дел Александр Добриндт сообщил в интервью Bild, что до 2029 года на защиту населения при стихийных бедствиях, военных конфликтах и других кризисных ситуациях будет выделено €10 млрд.

По словам министра, средства пойдут на восстановление бомбоубежищ и других защитных объектов. В последние десятилетия многие укрытия были закрыты за ненадобностью, и сегодня в стране осталось лишь 579 бомбоубежищ, рассчитанных менее чем на полмиллиона человек при населении свыше 80 млн.

Программа предусматривает внедрение современных систем оповещения: от сирен до цифровых уведомлений на мобильные телефоны. Также планируется закупить 1500 единиц техники для пожарных, медиков, спасателей и мобильных командных пунктов. Средства направят на проведение учений с участием гражданской обороны, Федерального агентства технической помощи (THW) и Бундесвера.

Добриндт отметил, что рост числа международных кризисов, экстремистских угроз и гибридных атак требует дополнительных мер по защите населения. По его словам, власти также намерены расширить систему защищенной связи для бесперебойного взаимодействия экстренных служб в условиях катастроф или военных действий.