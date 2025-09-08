Евросоюз готовит 19-й пакет антироссийских санкций, в который впервые включит запрет на реэкспорт европейских товаров в Россию через третьи страны. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на дипломатов в Брюсселе.

По их словам, в отличие от предыдущих пакетов, новый набор мер не принесет принципиальных новшеств, кроме одного — прямого запрета на продажу европейских товаров в Россию через государства, имеющие право на импорт продукции из ЕС. Цель инициативы — пресечь схемы обхода действующих ограничений, по которым Москва продолжает получать западную технику, автомобили и одежду.

Politico отмечает: новый пакет будет сосредоточен на борьбе с уклонением от санкций. Его цель — усилить давление на энергетический и финансовый секторы.

Параллельно Евросоюз усиливает координацию с Вашингтоном. Президент Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что в США направляется делегация ЕС для согласования новых совместных санкций против Москвы.

«Мы работаем с США и другими партнерами, чтобы усилить давление через прямые и вторичные санкции», — заявил он на пресс-конференции в украинском Ужгороде после встречи с Владимиром Зеленским.