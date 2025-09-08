ПОЛИТИКА
ЕС запретит реэкспорт в Россию?
Брюссель в новом пакете санкций ограничит поставки в РФ через третьи страны
8 сентября 2025 г.

Евросоюз готовит 19-й пакет антироссийских санкций, в который впервые включит запрет на реэкспорт европейских товаров в Россию через третьи страны. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на дипломатов в Брюсселе.

По их словам, в отличие от предыдущих пакетов, новый набор мер не принесет принципиальных новшеств, кроме одного — прямого запрета на продажу европейских товаров в Россию через государства, имеющие право на импорт продукции из ЕС. Цель инициативы — пресечь схемы обхода действующих ограничений, по которым Москва продолжает получать западную технику, автомобили и одежду.

Politico отмечает: новый пакет будет сосредоточен на борьбе с уклонением от санкций. Его цель — усилить давление на энергетический и финансовый секторы.

Параллельно Евросоюз усиливает координацию с Вашингтоном. Президент Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что в США направляется делегация ЕС для согласования новых совместных санкций против Москвы. 

«Мы работаем с США и другими партнерами, чтобы усилить давление через прямые и вторичные санкции», — заявил он на пресс-конференции в украинском Ужгороде после встречи с Владимиром Зеленским.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее подтвердила, что новый пакет будет представлен в начале сентября и направлен на то, чтобы «заставить Путина сесть за стол переговоров».

Киев и союзники настаивают, что США должны усилить собственные меры, чтобы лишить Кремль ресурсов для ведения войны. В августе президент США Дональд Трамп дал Москве двухнедельный ультиматум: завершить вторжение или столкнуться с «масштабными санкциями или тарифами». Однако дедлайн истек, а Штаты так и не ввели жесткие меры против РФ.

При этом Белый дом уже наказал Индию, установив 50% тарифы за закупки российской нефти. Но предложение сенатора Линдси Грэма о введении 500% вторичных тарифов для торговых партнеров Москвы пока не получило поддержки, заключает Politico, делая акцент на слове «пока». Вполне возможно, что Трамп может прибегнуть и к этой мере, если остальные рычаги давления на Кремль не сработают. 


