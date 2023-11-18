Дагестан подготовил к отправке жителям сектора Газа, пострадавшим в ходе обострения палестино-израильского конфликта, более 30 тонн гуманитарной помощи. Груз будет доставлен спецбортом МЧС России, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что Дагестан направит жителям Палестины несколько партий гуманитарной помощи. Сбор проводится через благотворительные фонды «Инсан» и «Чистое сердце».

«В городе Избербаше подготовлена первая партия груза в объеме свыше 30 тонн, которая спецбортом МЧС будет отправлена для помощи жителям сектора Газа», — говорится в сообщении.

В правительстве республики уточнили, что борт с грузом вылетит из Дагестана завтра, 19 ноября.

В составе груза — предметы первой необходимости, продукты, медикаменты, теплая одежда, одеяла и другое.

Всего республика планирует направить Палестине свыше 100 тонн гуманитарной помощи. Вторую партию отправят в ближайшее время.