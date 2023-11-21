Письмо было подготовлено сенаторами Тэмми Болдуином, Тимом Кейном и Крисом Ван Холленом и подписано как минимум восемью другими демократами в Сенате. «Согласно международному гуманитарному праву, гражданское население должно быть защищено во время вооруженного конфликта», — подчеркивается в сообщении.

В письме сенаторов говорится о крайне тяжелой гуманитарной ситуации в секторе Газа. Они призывают сделать все возможное, чтобы в Газу поставлялись вода, продовольствие и предметы первой необходимости, в том числе через контрольно-пропускной пункт «‎Керем-Шалом».

«Мы надеемся, что вы присоединитесь к нам и побудите нашего союзника в лице Израиля предпринять немедленные шаги по оказанию критически важной гуманитарной помощи невинным гражданам в секторе Газа», — заявили сенаторы.

Сейчас гуманитарная помощь в сектор Газа поступает через КПП «Рафах» на границе с Египтом. На необходимости открыть второй КПП настаивал заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Он отмечал, что это единственный переход, оборудованный надлежащим образом и способный пропускать существенно большее количество грузовиков с гуманитарной помощью.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

С тех пор в Газе были убиты более 13 тысяч палестинцев. По данным ООН, две трети населения региона остались без крова в результате войны.