Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Франция «‎‎нарушает стабильность не только в своих бывших и нынешних колониях, но в то же время и на Южном Кавказе, где поддерживает сепаратистские тенденции и сепаратистов». С таким заявлением азербайджанский лидер выступил в обращении к участникам международной конференции на тему «‎Деколонизация: усиление женщин и развитие‎» в Баку.

По словам Алиева, Франция «‎‎проводит милитаристскую политику, вооружая Армению, поощряет реваншистские силы в Армении, готовит почву для развязывания новых войн в нашем регионе».

Президент Азербайджана также подчеркнул: Париж злоупотребляет своим статусом постоянного члена Совбеза ООН «‎для проведения своей предвзятой, необъективной политики‎». Политик отметил: Франция «‎‎занимается геополитическими интригами в различных регионах, пытается использовать западные организации в качестве средства давления против государств‎»‎‎.

«Франция не может отказаться от колониальной политики‎»‎

«‎‎Несмотря на то, что прошли столетия, новые постыдные методы французского колониализма продолжаются и сегодня», — говорится в обращении Алиева.

«Франция, которая не может отказаться от своей колониальной политики, не уважает стремление к свободе и права народов, проживающих за пределами Европы, в заморских общинах и на территориях в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах, и прилагает все усилия, чтобы помешать реализации этих устремлений‎»‎, — заявил президент, обращаясь к участникам встречи в Баку.

По словам политика, Париж также «‎‎продолжает грубо вмешиваться во внутренние дела бывших колоний на Африканском континенте, препятствует достижению здесь стабильности».

Президент отметил: большинство кровавых преступлений в колониальной истории человечества совершила именно Франция. В разное время страна оккупировала десятки государств Африки, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, островные территории Тихого, Атлантического и Индийского океанов.

На протяжении веков Париж проводил жестокую колониальную политику: грабил богатства, порабощая народы этих государств, совершая на этих территориях многочисленные военные преступления и преступления против человечности, уточнил Алиев.

По его словам, французские вооруженные силы подвергли геноциду сотни тысяч мирных жителей из-за их этнической и религиозной принадлежности.

В своем обращении Ильхам Алиев также напомнил: Франция активно занималась работорговлей, миллионы африканцев стали жертвами французской рабовладельческой политики.

«Несколько миллионов невинных людей, в том числе женщины и дети, были убиты Францией в Алжире, Марокко, Тунисе, Мали, Джибути, Нигерии, Чаде, Сенегале, Бенине, Кот-д'Ивуаре, Центральноафриканской Республике, Габоне, Того, Камеруне, Вьетнаме, Союзе Коморских островов, Гаити и других странах. Франция также несет большую ответственность за убийство более 800 тысяч членов племени тутси в Руанде в 1994 году», — констатировал президент Азербайджана и потребовал от французских властей «‎положить конец практике поучения других государств»‎.