Турция выделяется среди стран, активно протестующих против жестокого наступления Израиля в секторе Газа, о чем свидетельствует информация Проекта данных о местах и событиях вооруженных конфликтов (ACLED).

Протесты против атак Израиля на сектор Газа продолжаются по всему миру. Выражая поддержку Газе и выступая против израильского вторжения в палестинский эксклав, в демонстрациях приняли участие десятки тысяч людей со всего мира, отмечает TRT World.

Основным требованием этих протестов было прекращение резни в Газе и обеспечение гуманитарного доступа в эксклав. С 8 октября Израиль ввел тотальную блокаду сектора, запретив ввоз воды, продовольствия, топлива, прекратив подачу электроэнергии.

Согласно отчету ACLED, охватывающему первые три недели продолжающегося конфликта, по всему миру было организовано более 4200 акций протеста. Из них 3700 были пропалестинскими, а 520 — произраильскими.

Пропалестинские демонстранты протестовали против гибели тысяч людей, 40% из которых были детьми, в результате израильских атак. Участники акций призывали к постоянному прекращению огня.

На произраильских демонстрациях, как отмечает ACLED, участники выражали протест против операции ХАМАС 7 октября и требовали освободить израильских заложников. По данным правительства Израиля, ХАМАС взял около 200 граждан страны в плен.

Наибольшее количество пропалестинских протестов было организовано в Йемене — 490, в Турции — 357, в Иране — 276, в Марокко — 267.

В то время как западные СМИ освещали пропалестинские протесты в Лондоне, Берлине и Вашингтоне, ACLED отметила: население Ближнего Востока и Северной Африки продемонстрировало наиболее оперативную и сильную реакцию: за первые три недели в регионе было зарегистрировано около 1400 протестов.

Демонстрации по всему миру усилились после того, как Израиль потребовал эвакуации северной части сектора Газа 13 октября. Израильские власти потребовали от 1,3 млн палестинцев покинуть север сектора. Также на рост мировых протестов повлияло нападение израильских военных на баптистскую больницу Аль-Ахли 17 октября.

Среди западных стран больше всего протестов прошли в США: там прошло более 600 демонстраций. В Штатах прошли как произраильские, так и пропалестинские акции.

Пропалестинский марш в Вашингтоне стал одним из самых посещаемых мероприятий последних лет, отмечает ACLED. Около 170 акций протеста прошли также в столице Германии Берлине, несмотря на то, что власти ФРГ изначально запрещали проведение любых пропалестинских демонстраций. Они объясняли это тем, что на акциях могут звучать антисемитские высказывания. Такой запрет вызвал гнев у населения Германии, несколько тысяч жителей страны все равно устроили пропалестинские протесты в Берлине, Кельне и Мюнхене, несмотря на противодействие полиции.