Парламент Турции рассмотрит вопрос о продлении срока пребывания турецких военных в Ливии еще на один год. В законодательный орган уже представлен соответствующий законопроект за подписью президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

В документе отмечается, что «продолжение режима прекращения огня и процесса политического диалога в Ливии, а также установление мира и стабильности в результате этого процесса имеют большое значение для Турции».

Также указывается, что для Анкары и всего региона все еще сохраняются риски и угрозы, исходящие из Ливии. «В случае возобновления атак на легитимное правительство (Ливии) интересы Турции как в Средиземноморском бассейне, так и в Северной Африке окажутся под угрозой», — говорится в публикации.

Подчеркивается также, что предотвращение возобновления столкновений в Ливии имеет важное значение для того, чтобы обеспечить завершение военных и политических переговоров по ливийскому урегулированию, которые проводят под эгидой ООН.