Мировой рынок халяльной продукции и услуг, соответствующих мусульманскими канонам, вырос до более чем $5 триллионов. Причем значительный рост наблюдается в таких секторах, как продукты питания, туризм, косметика и финансы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Спрос на продукты и услуги с сертификатом халяль растет, потому что они полезные для здоровья, и их предпочитают мусульмане», — сказал Эрдоган в видеообращении на 9-м Всемирном саммите Халяль и 10-й выставке Halal Expo Организации исламского сотрудничества (ОИС).

«Сегодня мировой рынок халяль по объемам достиг более $5 триллионов. Особенно значим он в таких секторах, как продукты питания, туризм, косметика и финансы», — добавил президент Турции.

Он отметил, что эти показатели растут с каждым днем в соответствии с возникающими потребностями и ожиданиями. По словам Эрдогана, документация и стандартизация очень важны как для обеспечения доступа потребителей к продуктам и услугам с сертификатом халяль, так стимулирования оборота халяльных продуктов и услуг в международной торговле.

«Я считаю, что саммит “Халяль”, на котором примут около 40 000 гостей, в том числе 10 000 иностранных гостей, укрепит продовольственную безопасность исламских стран», - добавил он.

Эрдоган заявил, что деятельность Института стандартов и метрологии исламских стран (SMIIC), который начал свою работу в 2010 году, имеет жизненно важное значение с точки зрения продовольственной безопасности. Он также пригласил все страны-члены ОИС присоединиться к институту, чтобы помочь избежать конфликтов, разногласий при сертификации халяльных продуктов.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция обратила внимание на эту проблему и создала собственное Агентство по аккредитации Халяль (HAK). По его словам, турецкая сторона позаботится о том, чтобы сектор халяль достиг того положения в Турции, которого он заслуживает.