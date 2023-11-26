Израильская армия снова выдвинула к жителям сектора Газа требование, чтобы они двигались исключительно к югу, что предвещает активизацию боевых действий после окончания временного прекращения огня.

В своем заявлении официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи выступил с «повторяющимся и важным посланием жителям Газы в период временной приостановки военных операций».

Он заявил, что гражданское население Газы должно «переехать на юг», предупредив «не пытаться переехать на север сектора Газа, потому что это зона боевых действий».

Вместе с тем Адраи утверждает, что гражданскому населению «запрещено входить в море», «приближаться к границе между сектором Газа и Израилем на расстояние одного километра».

«Израиль не допустит никакого движения с юга сектора Газа на север», — сообщил официальный представитель ЦАХАЛ.

Впервые израильская сторона призвала местное население переехать на юг после начала вторжения в эту часть Палестины, несмотря на предупреждения о том, что такое массовое перемещение людей приведет к масштабной гуманитарной катастрофе.