Спецдокладчик ООН по правам человека на палестинских территориях призвала Европейский футбольный союз (УЕФА) исключить Израиль из футбольных соревнований из-за военных преступлений и преступлений против человечности в Газе.

«Давайте сделаем спорт свободным от апартеида и геноцида», — написала Франческа Альбанезе в своем аккаунте в X.

Данный призыв последовал после того, как в УЕФА простились с палестинским футболистом Сулейманом аль-Обейдом, которого называли «палестинским Пеле».