Спецдокладчик ООН по правам человека на палестинских территориях призвала Европейский футбольный союз (УЕФА) исключить Израиль из футбольных соревнований из-за военных преступлений и преступлений против человечности в Газе.
«Давайте сделаем спорт свободным от апартеида и геноцида», — написала Франческа Альбанезе в своем аккаунте в X.
Данный призыв последовал после того, как в УЕФА простились с палестинским футболистом Сулейманом аль-Обейдом, которого называли «палестинским Пеле».
Обейд погиб в среду, когда израильская армия открыла огонь по мирным жителям, ожидавшим гуманитарной помощи возле пункта выдачи на юге Газы, сообщает Палестинская футбольная ассоциация.
«Пора исключить из соревнований его убийц, @UEFA», — добавила спецдокладчик ООН.
Напомним, что число жертв израильских атак на сектор Газа с 7 октября 2023 года возросло до 61 430 человек. За последние 24 часа в результате обстрелов погибли 61 палестинец, еще 363 получили ранения. Общее количество раненых с начала конфликта достигло 153 213 человек, сообщает палестинский Минздрав в секторе Газа.