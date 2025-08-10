Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль «не имеет иного выбора, кроме как довести дело до конца» и победить ХАМАС, учитывая отказ членов организации сложить оружие.

«Мы выиграем войну, с поддержкой или без нее», — добавил он, отвечая на волну критики в адрес решения его кабинета об оккупации Газы.

Отметим, что действия Израиля подвергаются растущей критике во всем мире. Так, сегодня пять членов Совета Безопасности ООН — Словения, Великобритания, Франция, Дания и Греция — в совместном заявлении резко осудили решение Израиля расширить военные действия в секторе Газа.

5 стран призвали Тель-Авив снять ограничения на доставку помощи в регион, немедленно прекратить огонь, освободить заложников и сделать шаги к решению конфликта на основе создания двух государств.