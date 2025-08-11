Пять сотрудников Al Jazeera были убиты в результате израильского удара рядом с больницей «Аш-Шифа» в городе Газа, сообщили в телеканале.
Корреспонденты Энес аш-Шариф и Мухаммед Курайка, а также операторы Ибрагим Захер, Мухаммед Нуфал и Моамен Алива находились в палатке для журналистов у главных ворот медицинского учреждения, когда произошел удар.
В заявлении телеканала этот инцидент назван «еще одной вопиющей и преднамеренной атакой на свободу прессы».
Вскоре после удара армия Израиля подтвердила, что целью был Анас аш-Шариф. При этом в заявлении не упоминались другие погибшие журналисты.
Всего в результате атаки погибли семь человек. Изначально телеканал сообщил о гибели четырех своих сотрудников, однако позже уточнил, что жертв пятеро.
Управляющий редактор Al Jazeera Мохаммед Моуавад в интервью BBC заявил, что аш-Шариф был аккредитованным журналистом и «единственным голосом», доносившим миру информацию о ситуации в Газе.
Он подчеркнул, что в ходе конфликта Израиль не допускал международных журналистов в сектор Газа для свободной работы, поэтому многие СМИ были вынуждены полагаться на местных репортеров.
«Они были атакованы в своей палатке, они не вели съемку на передовой», — отметил Моуавад.
По его словам, действия израильских властей направлены на то, чтобы «заглушить любые каналы репортажа изнутри Газы».
«Я не видел ничего подобного в новейшей истории», — добавил он.