ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
Израиль убил пять сотрудников Al Jazeera
В момент удара они находились в палатке для журналистов рядом с больницей «Аш-Шифа» в городе Газа
Израиль убил пять сотрудников Al Jazeera
Израиль убил пять сотрудников Al Jazeera / Reuters
11 августа 2025 г.

Пять сотрудников Al Jazeera были убиты в результате израильского удара рядом с больницей «Аш-Шифа» в городе Газа, сообщили в телеканале.

Корреспонденты Энес аш-Шариф и Мухаммед Курайка, а также операторы Ибрагим Захер, Мухаммед Нуфал и Моамен Алива находились в палатке для журналистов у главных ворот медицинского учреждения, когда произошел удар.

В заявлении телеканала этот инцидент назван «еще одной вопиющей и преднамеренной атакой на свободу прессы».

Вскоре после удара армия Израиля подтвердила, что целью был Анас аш-Шариф. При этом в заявлении не упоминались другие погибшие журналисты.

Всего в результате атаки погибли семь человек. Изначально телеканал сообщил о гибели четырех своих сотрудников, однако позже уточнил, что жертв пятеро.

Читайте также

Управляющий редактор Al Jazeera Мохаммед Моуавад в интервью BBC заявил, что аш-Шариф был аккредитованным журналистом и «единственным голосом», доносившим миру информацию о ситуации в Газе.

Он подчеркнул, что в ходе конфликта Израиль не допускал международных журналистов в сектор Газа для свободной работы, поэтому многие СМИ были вынуждены полагаться на местных репортеров.

«Они были атакованы в своей палатке, они не вели съемку на передовой», — отметил Моуавад.

По его словам, действия израильских властей направлены на то, чтобы «заглушить любые каналы репортажа изнутри Газы».

«Я не видел ничего подобного в новейшей истории», — добавил он.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us