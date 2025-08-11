Пять сотрудников Al Jazeera были убиты в результате израильского удара рядом с больницей «Аш-Шифа» в городе Газа, сообщили в телеканале.

Корреспонденты Энес аш-Шариф и Мухаммед Курайка, а также операторы Ибрагим Захер, Мухаммед Нуфал и Моамен Алива находились в палатке для журналистов у главных ворот медицинского учреждения, когда произошел удар.

В заявлении телеканала этот инцидент назван «еще одной вопиющей и преднамеренной атакой на свободу прессы».

Вскоре после удара армия Израиля подтвердила, что целью был Анас аш-Шариф. При этом в заявлении не упоминались другие погибшие журналисты.

Всего в результате атаки погибли семь человек. Изначально телеканал сообщил о гибели четырех своих сотрудников, однако позже уточнил, что жертв пятеро.