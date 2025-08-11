ВОЙНА В ГАЗЕ
Нетаньяху анонсировал новое вторжение в Газу
Премьер заявил, что Израиль начнет новую операцию в секторе уже в ближайшее время
Жители Газы спешат эвакуироваться от израильских ударов / Reuters
11 августа 2025 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив намерен начать новую военную операцию в Газе уже в ближайшее время. Он пообещал действовать быстро, чтобы, по его словам, «довести дело до конца» и ликвидировать последние опорные пункты ХАМАС в Газе.

Нетаньяху подтвердил, что обсудил план будущей операции с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, задача — уничтожить два последних укрепрайона ХАМАС и создать «зоны безопасности», куда смогут переместиться мирные жители.

Однако в ООН напомнили, что «‎зоны безопасности‎» не защищали палестинцев от атак в прошлом — печально известную зону Аль-Маваси израильские военные обстреливали буквально каждый день.

Заявленная операция Израиля станет масштабной подготовкой к полной оккупации сектора и последующему выдавливанию палестинцев из Газы. Поэтому представители израильской армии выступают против планов Нетаньяху и подчеркивают: полная оккупация приведет к долгой и кровавой партизанской войне и поставит под угрозу жизни оставшихся заложников. Однако Нетаньяху уверяет, что не планирует оккупировать сектор, а хочет лишь создать буфер у границы.

Удары по журналистам

Пока Нетаньяху рассуждает о полной оккупации сектора и пытается оправдать расширение вторжения, в Газе свирепствует голод. За последние сутки от недоедания и истощения в секторе умерли еще пять человек, включая двух детей. Всего, по данным Минздрава Газы, с начала войны от этих причин погибли уже 217 человек.

Вечером 10 августа израильская авиация усилила удары по городу Газа. По данным Минздрава Газы, ракета попала в закусочную в районе Сабра, погибли как минимум пять человек. 

Палестинские СМИ сообщили, что другая ракета ударила по палатке, где находились журналисты. Руководство больницы «Шифа» заявило о семи погибших, среди которых пятеро сотрудников телеканала Al Jazeera, включая двух репортеров, трех фотокорреспондентов и водителя.

Израильская армия утверждает, что один из погибших, Энес аш-Шариф, якобы имел связи с ХАМАС. Представители ООН и телеканала заявили, что эти обвинения не имеют доказательств — Израиль пытается оправдать смерти журналистов, однако не приводит каких-либо аргументов в защиту.

