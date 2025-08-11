Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив намерен начать новую военную операцию в Газе уже в ближайшее время. Он пообещал действовать быстро, чтобы, по его словам, «довести дело до конца» и ликвидировать последние опорные пункты ХАМАС в Газе.

Нетаньяху подтвердил, что обсудил план будущей операции с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, задача — уничтожить два последних укрепрайона ХАМАС и создать «зоны безопасности», куда смогут переместиться мирные жители.



Однако в ООН напомнили, что «‎зоны безопасности‎» не защищали палестинцев от атак в прошлом — печально известную зону Аль-Маваси израильские военные обстреливали буквально каждый день.

Заявленная операция Израиля станет масштабной подготовкой к полной оккупации сектора и последующему выдавливанию палестинцев из Газы. Поэтому представители израильской армии выступают против планов Нетаньяху и подчеркивают: полная оккупация приведет к долгой и кровавой партизанской войне и поставит под угрозу жизни оставшихся заложников. Однако Нетаньяху уверяет, что не планирует оккупировать сектор, а хочет лишь создать буфер у границы.

Удары по журналистам

Пока Нетаньяху рассуждает о полной оккупации сектора и пытается оправдать расширение вторжения, в Газе свирепствует голод. За последние сутки от недоедания и истощения в секторе умерли еще пять человек, включая двух детей. Всего, по данным Минздрава Газы, с начала войны от этих причин погибли уже 217 человек.