ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
«Если хочешь, чтобы встречи не было, пригласи меня в Москву»
Владимир Зеленский заявил, что не поедет в Москву на переговоры с Владимиром Путиным
«Если хочешь, чтобы встречи не было, пригласи меня в Москву»
Президент Украины Владимир Зеленский / Reuters
5 сентября 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен ехать в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он сказал на пресс-конференции в Париже после саммита «коалиции решительных». 

«Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что если хочешь, чтобы встречи не было, то нужно пригласить меня в Москву», — подчеркнул он. 

Зеленский отметил, что сама встреча необходима, однако обвинил Москву в том, что она делает все для ее отсрочки. При этом он добавил, что даже сам факт обсуждения возможности переговоров можно считать положительным сигналом. 

Читайте также

Президент России 3 сентября заявил, что «если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву». Ранее российские официальные лица утверждали, что встреча с украинским лидером возможна только на заключительном этапе переговоров. 

Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 5 сентября особо  
отметил: речь шла не о капитуляции. По его словам, президент РФ хотел разговора, а не признания поражения Украины. 

 

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us