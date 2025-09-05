Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен ехать в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он сказал на пресс-конференции в Париже после саммита «коалиции решительных».
«Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что если хочешь, чтобы встречи не было, то нужно пригласить меня в Москву», — подчеркнул он.
Зеленский отметил, что сама встреча необходима, однако обвинил Москву в том, что она делает все для ее отсрочки. При этом он добавил, что даже сам факт обсуждения возможности переговоров можно считать положительным сигналом.
Президент России 3 сентября заявил, что «если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву». Ранее российские официальные лица утверждали, что встреча с украинским лидером возможна только на заключительном этапе переговоров.
Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 5 сентября особо
отметил: речь шла не о капитуляции. По его словам, президент РФ хотел разговора, а не признания поражения Украины.