В Киеве в ночь на 7 сентября произошло возгорание в здании Кабинета министров после атаки российских беспилотников. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«В Печерском районе в результате вероятного сбития БпЛА произошло возгорание в правительственном здании. Пожарные работают на месте», — сказал он.
Источники издания «Украинская правда» в правительстве сообщили, что жертв нет. По их словам, это был не обломок дрона, а целенаправленный удар по зданию.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила повреждения здания правительства.
«Это первый случай, когда в результате вражеской атаки повреждены здание правительства, крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар», — заявила она.
По данным украинских властей, ночью российские силы атаковали Киев беспилотниками и ракетами. На утро 7 сентября известно о трех погибших и 11 раненых.
В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.