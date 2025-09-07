ВОЙНА В УКРАИНЕ
В Киеве горит здание Кабмина
В украинской столице в результате атаки российского беспилотника произошло возгорание в здании Кабинета министров
В Киеве загорелось здание Кабмина после атаки российского БпЛА / ГСЧС Украины
7 сентября 2025 г.

В Киеве в ночь на 7 сентября произошло возгорание в здании Кабинета министров после атаки российских беспилотников. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. 

«В Печерском районе в результате вероятного сбития БпЛА произошло возгорание в правительственном здании. Пожарные работают на месте», — сказал он. 

Источники издания «Украинская правда» в правительстве сообщили, что жертв нет. По их словам, это был не обломок дрона, а целенаправленный удар по зданию. 

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила повреждения здания правительства.  

«Это первый случай, когда в результате вражеской атаки повреждены здание правительства, крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар», — заявила она. 

По данным украинских властей, ночью российские силы атаковали Киев беспилотниками и ракетами. На утро 7 сентября известно о трех погибших и 11 раненых. 

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон. 

 

