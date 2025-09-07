В Киеве в ночь на 7 сентября произошло возгорание в здании Кабинета министров после атаки российских беспилотников. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«В Печерском районе в результате вероятного сбития БпЛА произошло возгорание в правительственном здании. Пожарные работают на месте», — сказал он.

Источники издания «Украинская правда» в правительстве сообщили, что жертв нет. По их словам, это был не обломок дрона, а целенаправленный удар по зданию.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила повреждения здания правительства.