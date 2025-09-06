Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика готова содействовать Украине в логистических вопросах, связанных с обеспечением гарантий безопасности.

«Словацкая Республика не будет размещать каких-либо военнослужащих в Украине. Однако мы можем помочь в реализации гарантий безопасности, например логистически. Я говорю о логистике — например, об использовании транспортных маршрутов», — сказал он.

Словакия имеет сухопутную границу с Украиной. Фицо подчеркнул, что пессимистично оценивает перспективы скорого завершения конфликта. По его словам, первым шагом должно стать официальное исключение вопроса о вступлении Киева в НАТО.

Накануне словацкий премьер встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в Ужгороде. По итогам переговоров Зеленский заявил о поддержке Словакией стремления Украины вступить в Европейский союз. Фицо подтвердил готовность поддержать этот процесс, но предупредил, что путь в ЕС будет долгим.