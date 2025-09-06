Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика готова содействовать Украине в логистических вопросах, связанных с обеспечением гарантий безопасности.
«Словацкая Республика не будет размещать каких-либо военнослужащих в Украине. Однако мы можем помочь в реализации гарантий безопасности, например логистически. Я говорю о логистике — например, об использовании транспортных маршрутов», — сказал он.
Словакия имеет сухопутную границу с Украиной. Фицо подчеркнул, что пессимистично оценивает перспективы скорого завершения конфликта. По его словам, первым шагом должно стать официальное исключение вопроса о вступлении Киева в НАТО.
Накануне словацкий премьер встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в Ужгороде. По итогам переговоров Зеленский заявил о поддержке Словакией стремления Украины вступить в Европейский союз. Фицо подтвердил готовность поддержать этот процесс, но предупредил, что путь в ЕС будет долгим.
На встрече стороны также обсудили атаки на нефтепровод «Дружба» и прекращение транзита российского газа через Украину. Фицо отметил, что позиции Братиславы и Киева по энергетическим вопросам «диаметрально противоположные». Зеленский в свою очередь заявил, что Украина не будет способствовать транзиту российских энергоресурсов в Словакию.
Фицо ранее подчеркивал, что выступает против военной помощи Киеву и не верит в военное решение кризиса.
В четверг в Париже состоялась встреча «коалиции желающих» обеспечивать гарантии безопасности для Украины. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, в формате участвуют 35 стран, из них 26 подтвердили готовность внести вклад в миссию. При этом Польша, Италия, Румыния и США исключили возможность отправки войск в Украину.