ВОЙНА В УКРАИНЕ
Фицо решил помочь Украине
Премьер-министр Словакии заявил, что страна готова оказать Украине помощь в логистике, но исключает участие своих военных в обеспечении гарантий безопасности
Роберт Фицо и Владимир Зеленский / AP
6 сентября 2025 г.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика готова содействовать Украине в логистических вопросах, связанных с обеспечением гарантий безопасности.  

«Словацкая Республика не будет размещать каких-либо военнослужащих в Украине. Однако мы можем помочь в реализации гарантий безопасности, например логистически. Я говорю о логистике — например, об использовании транспортных маршрутов», — сказал он. 

Словакия имеет сухопутную границу с Украиной. Фицо подчеркнул, что пессимистично оценивает перспективы скорого завершения конфликта. По его словам, первым шагом должно стать официальное исключение вопроса о вступлении Киева в НАТО. 

Накануне словацкий премьер встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в Ужгороде. По итогам переговоров Зеленский заявил о поддержке Словакией стремления Украины вступить в Европейский союз. Фицо подтвердил готовность поддержать этот процесс, но предупредил, что путь в ЕС будет долгим. 

На встрече стороны также обсудили атаки на нефтепровод «Дружба» и прекращение транзита российского газа через Украину. Фицо отметил, что позиции Братиславы и Киева по энергетическим вопросам «диаметрально противоположные». Зеленский в свою очередь заявил, что Украина не будет способствовать транзиту российских энергоресурсов в Словакию. 

Фицо ранее подчеркивал, что выступает против военной помощи Киеву и не верит в военное решение кризиса. 

В четверг в Париже состоялась встреча «коалиции желающих» обеспечивать гарантии безопасности для Украины. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, в формате участвуют 35 стран, из них 26 подтвердили готовность внести вклад в миссию. При этом Польша, Италия, Румыния и США исключили возможность отправки войск в Украину. 

 

