Правительство ФРГ возмущено акцией, в рамках которой в интернете было опубликовано видео дипфейка, созданное с использованием технологий искусственного интеллекта, с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Мы вовсе не воспринимаем это легкомысленно», — заявил представитель правительства Штеффен Хебештрайт. Он подчеркнул, что такие фейки «подпитывают неопределенность и являются манипулятивными».

«Центр политической красоты» начал кампанию по запрету АдГ. Помимо видеоролика, представители группы установили перед зданием канцелярии в Берлине фотомонтаж, на котором члены партии изображены за решеткой. Одновременно с этим было опубликовано видео, создающее впечатление, что Шольц также поддерживает запрет АдГ.

Ранее арт-группа пыталась помешать партии на выборах. В 2021 году под видом службы доставки они выиграли контракт от ультраправой партии на распространение ее миллиона предвыборных листовок. Вместо этого они отправили их обратно в офисы политсилы за два дня до выборов.