ПОЛИТИКА
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Дипфейк с Шольцем вызвал возмущение правительства Германии
Согласно поддельному видео арт-группы «Центр политической красоты», ненастоящий канцлер ФРГ аргументирует необходимость запретить крайне правую партию «Альтернатива для Германии»
Дипфейк с Шольцем вызвал возмущение правительства Германии
Канцлер Германии Олаф Шольц / Others
28 ноября 2023 г.

Правительство ФРГ возмущено акцией, в рамках которой в интернете было опубликовано видео дипфейка, созданное с использованием технологий искусственного интеллекта, с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Мы вовсе не воспринимаем это легкомысленно», — заявил представитель правительства Штеффен Хебештрайт. Он подчеркнул, что такие фейки «подпитывают неопределенность и являются манипулятивными».

«Центр политической красоты» начал кампанию по запрету АдГ. Помимо видеоролика, представители группы установили перед зданием канцелярии в Берлине фотомонтаж, на котором члены партии изображены за решеткой. Одновременно с этим было опубликовано видео, создающее впечатление, что Шольц также поддерживает запрет АдГ.

Ранее арт-группа пыталась помешать партии на выборах. В 2021 году под видом службы доставки они выиграли контракт от ультраправой партии на распространение ее миллиона предвыборных листовок. Вместо этого они отправили их обратно в офисы политсилы за два дня до выборов.

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