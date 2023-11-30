В Стокгольме прошла крупная протестная акция, инициированная неправительственными организациями и направленная против израильских нападений на сектор Газа. Об этом сообщает агентство Анадолу.

Протестующие собрались перед посольством Израиля и несли транспаранты с лозунгами: «Израиль-убийца», «Остановим геноцид» и «Палестина навсегда!».

Демонстранты также скандировали «Свободная Палестина», «Террористический Израиль» и «Нетаньяху-террорист».

Затем они направились к посольству США в знак протеста против поддержки Израиля американской стороной.

7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

На текущий момент в результате израильских ударов по Газе были убиты более 16 тыс. палестинцев.