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В Стокгольме прошла акция протеста против нападения Израиля на Газу
Протестующие собрались перед посольством Израиля в столице Швеции
В Стокгольме прошла акция протеста против нападения Израиля на Газу
Фото: AA / Others
30 ноября 2023 г.

В Стокгольме прошла крупная протестная акция, инициированная неправительственными организациями и направленная против израильских нападений на сектор Газа. Об этом сообщает агентство Анадолу.

Протестующие собрались перед посольством Израиля и несли транспаранты с лозунгами: «Израиль-убийца», «Остановим геноцид» и «Палестина навсегда!».

Демонстранты также скандировали «Свободная Палестина», «Террористический Израиль» и «Нетаньяху-террорист».

Затем они направились к посольству США в знак протеста против поддержки Израиля американской стороной.

7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

На текущий момент в результате израильских ударов по Газе были убиты более 16 тыс. палестинцев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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