Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер умер на 101-м году жизни, сообщает агентство Анадолу. Известный государственный деятель и политик скончался 30 ноября 2023 года в своем доме в Коннектикуте.

Место и дата похорон бывшего госсекретаря США пока не называются.

В связи со смертью Киссинджера соболезнования выразили премьер-министр Японии Фумио Кисида, представитель МИД Китая Хуа Чуньин, 43-й президент США Джордж Буш-младший, канцлер Германии Олаф Шольц, президент России Владимир Путин и другие мировые политики.

Киссинджер занимал должности госсекретаря США при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде. Они стал одним из авторов американской доктрины гибкого реагирования, выступал за разрядку между Западом и Востоком в годы холодной войны, установление контроля над ядерными вооружениями.

Во многом благодаря его усилиям были подписаны советско-американский Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1) (1972) и Договор об ограничении систем противоракетной обороны (1972; в 2002 году США вышли из договора). Он внес значительный вклад в заключение четырехстороннего соглашения по Западному Берлину (1971), парижских соглашений о прекращении военных действий и восстановлении мира во Вьетнаме (1973), за что был удостоен Нобелевской премии мира.

В то же время его деятельность на постах советника президента по национальной безопасности и госсекретаря критиковали как либералы и пацифисты, так и правое крыло политического истеблишмента США. Правозащитники обвиняли Киссинджера в причастности к репрессиям в ряде стран Латинской Америки, которые развернулись после прихода к власти военных при поддержке спецслужб США в 1970-х гг.

Кроме того, Генри Киссинджера обвиняли в готовности использовать любые средства для достижения цели. В частности, он был инициатором политики администрации Никсона, поддержавшей военный переворот в Чили в 1973 году. Его обвиняли в санкционировании бомбардировок Камбоджи и Лаоса во время войны во Вьетнаме. В 1975 году президент Форд по призыву Киссинджера дал добро на вторжение в Восточный Тимор армии Индонезии, чтобы предупредить создание на территории бывшей португальской колонии левого правительства. Это вторжение привело к гибели более ста тысяч жителей Восточного Тимора.