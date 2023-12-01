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Израиль убил 13 человек в секторе Газа
Утром 1 декабря израильские военные продолжили бомбить сектор Газа. По предварительным оценкам, 13 человек погибли, многие получили серьезные ранения
Израиль убил 13 человек в секторе Газа
Израиль возобновил авиаудары по сектору Газа / Others
1 декабря 2023 г.

Армия Израиля продолжает жестокие нападения на сектор Газа после окончания перемирия с движением ХАМАС. Сообщается, что семь палестинцев были убиты во время израильской атаки на жилой дом в лагере для беженцев Аль-Мегази в центре Газы.

Еще четверо стали жертвами атаки на дом в центре города Рафах. Многие получили ранения различной степени тяжести. Всех пострадавших доставили в больницу.

По данным МВД сектора Газа, израильские силы также атаковали один из домов в районе Хамад в Хан-Юнисе. В результате удара убиты два человека.

Между израильскими солдатами и палестинцами идут ожесточенные столкновения возле больниц «Ан-Наср» и «Рантиси» на северо-западе сектора Газа.

Как ранее писал TRT на русском, израильская армия возобновила боевые действия против ХАМАС, стороны приостановили перемирие для обмена заложниками

Перемирие между Израилем и ХАМАС с 24 ноября продлевалось дважды — 27 и 29 ноября. По истечении официального перемирия стороны так и не сообщили о его продлении. Всего с начала действия соглашения было освобождено порядка 180 палестинских заключенных.

Израиль наносит массированные авиаудары по территории блокированного сектора Газа. Столкновения между израильскими силами и палестинскими группировками происходят не только в северной, но и центральной части Газы, передает корреспондент агентства Anadolu.

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