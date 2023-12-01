Оператор агентства «Анадолу» Мунтасир аль-Савваф, его брат Марван и несколько его родственников погибли в результате израильской бомбардировки в районе Аль-Дурдж на юге сектора Газа». Об этом сообщил их близкий родственник Хасан Исмамех.

По его словам, Мунтасир получил тяжелое ранение во время израильской бомбардировки. В течение получаса семья ждала машину скорой помощи, однако она так и не приехала. Родственники отвезли его в больницу на личном автомобиле.

Врачи признали, что не могут помочь: у них не хватает медицинских средств, а состояние раненого оператора очень тяжелое, он потерял много крови.

Мунтасира похоронили вместе с братом и другими погибшими родственниками на городском кладбище Аль-Батш.

Генеральный директор и председатель совета директоров агентства «Анадолу» Сердар Карагёз выразил соболезнования родным и близким Мунтасира аль-Саввафа.

«С начала войны в результате израильских атак на Газу мы потеряли 71 нашего коллегу-журналиста. Сегодня погиб сотрудник нашего агентства Мунтасир аль-Савваф. Агентство "Анадолу" прилагает все усилия для того, чтобы обеспечить безопасность наших коллег в Газе, которые самоотверженно выполняют свои обязанности в очень сложных условиях. Я желаю милости Аллаха Саввафу и всем нашим коллегам, погибшим в Газе, и выражаю соболезнования их родственникам», — сообщил он.

Карагёз также добавил, что будет продолжена борьба за привлечение виновных к ответственности за эти убийства.

«Сегодня бомбы, сброшенные израильским правительством на Палестину, падают не только на палестинских детей, больницы, школы, мечети и церкви; они также падают на западные ценности, международное право, права человека и разрушают эти достояния. Одним из главных проигравших в Газе являются именно эти ценности и международное сообщество, которое закрывает глаза на это», — подытожил гендиректор агентства «Анадолу».

Как ранее писал TRT на русском, 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

На текущий момент в результате израильских ударов по Газе были убиты более 16 тыс. палестинцев.