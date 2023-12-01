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Путин увеличил штатную численность российской армии на 170 тыс. человек
Президент России Владимир Путин увеличил число военнослужащих российской армии примерно на 170 тыс. человек, доведя общую численность военнослужащих до более чем 2 млн 209 тыс. человек
Путин увеличил штатную численность российской армии на 170 тыс. человек
Российские военнослужащие / Others
1 декабря 2023 г.

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности армии на 170 тыс. человек. Общий штат вооруженных сил теперь будет составлять 2 млн 209 тыс. человек, из них военнослужащих — 1 млн 320 тыс.

Указ от 1 декабря вступает в силу со дня его подписания. Минобороны РФ сообщило, что будет увеличивать штат постепенно, за счет контрактников, мобилизация в связи с указом не планируется.

Как пояснили в военном ведомстве, повышение численности вооруженных сил обусловлено «ростом угроз для РФ, связанных с проведением "специальной военной операции" и продолжающимся расширением НАТО».

«В сложившихся условиях дополнительное наращивание боевого состава и численности вооруженных сил является адекватной реакцией на агрессивную деятельность блока НАТО»,— говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Как ранее писал TRT на русском, предыдущим указом Владимира Путина от 25 августа 2022 года штатная численность армии была увеличена на 137 тыс. человек, общий штат вооруженных сил составлял тогда 2 млн 39 тыс. человек, из них военнослужащих — 1 млн 150 тыс. Указ действовал с 1 января 2023 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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