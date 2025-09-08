Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что провел «отличный разговор» с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и допустил возможность визита в республику.

«Я прекрасно поговорил с ним (с казахстанским президентом). Передайте ему мои наилучшие пожелания — он замечательный человек», — отметил Трамп. Отвечая на вопрос о возможной поездке, он добавил: «Я могу это сделать». Если визит состоится, он станет историческим: за более чем тридцать лет дипломатических отношений еще ни один действующий президент США не посещал Казахстан.

Заявления Трампа прозвучали через несколько недель после того, как его администрация ввела 25% тарифы на импорт из Казахстана в рамках масштабного торгового указа, охватившего почти 70 стран. Новые пошлины вступили в силу 7 августа и, по словам Белого дома, направлены на сокращение «взрывообразного дефицита торговли».

Казахстан попал в среднюю категорию тарифов. В то время как Сирия и Лаос столкнулись с пошлинами выше 40%, казахстанские товары теперь облагаются 25% сбором. Основу экспорта Казахстана в США составляют нефть, уран, серебро и ферросплавы. Позже Минторг Казахстана уточнил, что около 95% экспорта в США остаются вне действия пошлин благодаря целевым исключениям — в их числе нефть, уран и другие стратегические товары.