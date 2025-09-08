Движение ХАМАС заявило в воскресенье, что через посредников получило новое предложение США о прекращении огня и готово вернуться за стол переговоров.

«Мы получили некоторые идеи от американской стороны через посредников для достижения соглашения о перемирии», — говорится в заявлении организации в Telegram.

ХАМАС приветствовал любые шаги, направленные на поддержку «усилий по прекращению агрессии против нашего народа», и подчеркнул готовность «немедленно сесть за стол переговоров для обсуждения освобождения всех заложников в обмен на четкое объявление об окончании войны и полном выводе израильских войск из сектора Газа».

Организация также согласилась на создание независимого палестинского комитета для управления административными делами эксклава и потребовала от Израиля гарантировать выполнение договоренностей, «чтобы не повторился прошлый опыт, когда соглашения достигались, но затем отвергались или нарушались».