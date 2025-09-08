Премьер-министр Испании Педро Санчес в понедельник объявил о введении девяти новых мер, направленных на «прекращение геноцида в Газе».

«То, что делает Израиль, — это не защита, а уничтожение беззащитного населения», — подчеркнул Санчес в телевизионном обращении.

Среди ключевых решений — срочное принятие закона о постоянном запрете на экспорт оружия в Израиль. Санчес отметил, что с 2023 года Мадрид фактически уже не поставляет вооружение Тель-Авиву, но теперь этот запрет будет закреплен юридически.

Также будет запрещен заход в испанские порты судов, перевозящих топливо для израильских сил, а самолетам с военными грузами — доступ к воздушному пространству страны.

Лица, «непосредственно причастные к геноциду, нарушению прав человека и военным преступлениям в Газе», не смогут въехать на территорию Испании.