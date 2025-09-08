МИР
Испания всерьез взялась за Израиль
Премьер-министр Педро Санчес объявил о введении девяти новых мер против Тель-Авива
Флаги Испании и Израиля / Reuters
8 сентября 2025 г.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в понедельник объявил о введении девяти новых мер, направленных на «прекращение геноцида в Газе».

«То, что делает Израиль, — это не защита, а уничтожение беззащитного населения», — подчеркнул Санчес в телевизионном обращении.

Среди ключевых решений — срочное принятие закона о постоянном запрете на экспорт оружия в Израиль. Санчес отметил, что с 2023 года Мадрид фактически уже не поставляет вооружение Тель-Авиву, но теперь этот запрет будет закреплен юридически.

Также будет запрещен заход в испанские порты судов, перевозящих топливо для израильских сил, а самолетам с военными грузами — доступ к воздушному пространству страны.

Лица, «непосредственно причастные к геноциду, нарушению прав человека и военным преступлениям в Газе», не смогут въехать на территорию Испании.

Дополнительные меры включают запрет на импорт товаров из незаконных израильских поселений в Западном берегу и Газе, сокращение консульских услуг для граждан Испании, проживающих в этих районах, а также расширение присутствия Испании в Рафахе — с участием дополнительных военных и совместных гуманитарных проектов с Палестинской администрацией.

Еще Испания увеличит финансирование Агентства ООН по делам палестинских беженцев (UNRWA) на 10 миллионов евро и выделит 150 миллионов евро гуманитарной помощи Газе в 2026 году.

«Мы понимаем, что этих мер недостаточно, чтобы остановить военные преступления, но надеемся, что они помогут оказать давление на премьер-министра Биньямина Нетаньяху и облегчить страдания палестинского народа», — сказал Санчес.

«Испания не может остановить войну в одиночку, но это не значит, что мы не должны пытаться», — подчеркнул он.

