Премьер-министр Испании Педро Санчес в понедельник объявил о введении девяти новых мер, направленных на «прекращение геноцида в Газе».
«То, что делает Израиль, — это не защита, а уничтожение беззащитного населения», — подчеркнул Санчес в телевизионном обращении.
Среди ключевых решений — срочное принятие закона о постоянном запрете на экспорт оружия в Израиль. Санчес отметил, что с 2023 года Мадрид фактически уже не поставляет вооружение Тель-Авиву, но теперь этот запрет будет закреплен юридически.
Также будет запрещен заход в испанские порты судов, перевозящих топливо для израильских сил, а самолетам с военными грузами — доступ к воздушному пространству страны.
Лица, «непосредственно причастные к геноциду, нарушению прав человека и военным преступлениям в Газе», не смогут въехать на территорию Испании.
Дополнительные меры включают запрет на импорт товаров из незаконных израильских поселений в Западном берегу и Газе, сокращение консульских услуг для граждан Испании, проживающих в этих районах, а также расширение присутствия Испании в Рафахе — с участием дополнительных военных и совместных гуманитарных проектов с Палестинской администрацией.
Еще Испания увеличит финансирование Агентства ООН по делам палестинских беженцев (UNRWA) на 10 миллионов евро и выделит 150 миллионов евро гуманитарной помощи Газе в 2026 году.
«Мы понимаем, что этих мер недостаточно, чтобы остановить военные преступления, но надеемся, что они помогут оказать давление на премьер-министра Биньямина Нетаньяху и облегчить страдания палестинского народа», — сказал Санчес.
«Испания не может остановить войну в одиночку, но это не значит, что мы не должны пытаться», — подчеркнул он.