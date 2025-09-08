Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8 сентября заявил, что стране необходимо уже сейчас начать планирование второй и даже третьей атомной электростанции, что станет важным шагом в расширении энергетической стратегии государства.

Выступая с ежегодным Посланием народу, Токаев подчеркнул: одной атомной станции, строительство которой началось совместно с «Росатомом» в поселке Улькен, будет недостаточно для долгосрочного экономического роста республики.

«Мы должны уже сейчас приступить к планированию второй и даже третьей атомной станции», — отметил президент.

Он напомнил о достигнутой недавно договоренности с председателем КНР Си Цзиньпином о стратегическом сотрудничестве в сфере атомной энергетики и подчеркнул, что Казахстан готов работать со всеми мировыми партнерами на взаимовыгодной основе.

«Так мы обеспечим подлинный энергетический суверенитет», — подчеркнул Токаев.