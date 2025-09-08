Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8 сентября заявил, что стране необходимо уже сейчас начать планирование второй и даже третьей атомной электростанции, что станет важным шагом в расширении энергетической стратегии государства.
Выступая с ежегодным Посланием народу, Токаев подчеркнул: одной атомной станции, строительство которой началось совместно с «Росатомом» в поселке Улькен, будет недостаточно для долгосрочного экономического роста республики.
«Мы должны уже сейчас приступить к планированию второй и даже третьей атомной станции», — отметил президент.
Он напомнил о достигнутой недавно договоренности с председателем КНР Си Цзиньпином о стратегическом сотрудничестве в сфере атомной энергетики и подчеркнул, что Казахстан готов работать со всеми мировыми партнерами на взаимовыгодной основе.
«Так мы обеспечим подлинный энергетический суверенитет», — подчеркнул Токаев.
Он также призвал развивать угольную энергетику с применением современных технологий, позволяющих снизить вред для экологии. Политик напомнил, что Казахстан обладает огромными запасами высококачественного угля, которые необходимо использовать в интересах страны.
Проект в Улькене, стартовавший в августе, стал первым в Казахстане современным ядерным объектом. «Росатом» уже начал бурение разведочных скважин для оценки сейсмической устойчивости и экологической безопасности участка. Исследования займут до 18 месяцев и включат около 50 буровых точек.
Будущая станция будет основана на реакторах ВВЭР-1200, каждый мощностью 1200 мегаватт и сроком службы 60 лет с возможностью продления еще на два десятилетия. Подобные реакторы уже работают в Беларуси, Турции и Китае. Стоимость проекта оценивается в $14–15 млрд, при этом около $1 млрд планируется вложить в строительство школ, больниц и социальной инфраструктуры.
Казахстан на фоне бурного роста экономики сталкивается с растущим дефицитом электроэнергии. В 2024 году он достиг 2 млрд кВт·ч — этого достаточно, чтобы обеспечить энергией около 500 тысяч домохозяйств. Власти считают, что новые АЭС помогут закрыть этот дефицит, создать тысячи рабочих мест и укрепить роль страны как регионального энергетического центра.