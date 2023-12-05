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Страны Персидского залива выделят $1,6 млрд на восстановление Газы
Лидеры стран — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива призвали к немедленному возобновлению гуманитарного перемирия в секторе
Страны Персидского залива выделят $1,6 млрд на восстановление Газы
Фото: AA / Others
5 декабря 2023 г.

Лидеры стран — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) на саммите в Дохе обязались дополнительно выделить более $1,6 млрд на восстановление сектора Газа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте секретариата организации.

В нем указывается, что участники саммита в рамках созданной в 2009 году программы по восстановлению сектора Газа «обязались дополнительно выделить $1,646 млрд».

Также в в Дохийской декларации говорится, что лидеры стран «подчеркнули необходимость немедленного возобновления гуманитарного перемирия, чтобы добиться полного и устойчивого прекращения огня и обеспечить поступление гуманитарной помощи, топлива, продовольствия и медикаментов для жителей Газы».

Совет подтвердил свое требование прекратить оккупацию Израилем территорий Палестины и создать независимое палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Страны Персидского залива также заявили о «необходимости удвоить усилия международного сообщества, чтобы урегулировать конфликт для реализации всех законных прав палестинского народа».

5 декабря лидеры шести стран Персидского залива, к которым присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, собрались на встречу в верхах в Катаре, чтобы обсудить ситуацию в Палестине и в целом в регионе Ближнего Востока.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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