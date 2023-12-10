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Азербайджан направит Европе половину своего газового экспорта в 2023 году
В этом году Азербайджан направит странам ЕС около 12 млрд кубометров газа. Это половина всего национального экспорта за этот период, заявил президент Ильхам Алиев
Азербайджан направит Европе половину своего газового экспорта в 2023 году
Ильхам Алиев. / Photo: Reuters
10 декабря 2023 г.

Азербайджан направит в этом году в Европу около половины своего газового экспорта. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия межсистемного газопровода Сербия –– Болгария в сербском городе Ниш.

«В этом году Азербайджан экспортирует в страны Европы около 12 млрд кубометров газа, и это примерно половина от всего нашего газового экспорта за этот период», –– заявил Алиев, добавив, что в 2021 году экспорт национального газа в страны ЕС составил чуть более 8 млрд кубометров.

По словам президента Азербайджана, энергетическая стратегия Баку успешно реализуется. «Инициированные и реализованные нами проекты в значительной степени изменили энергетическую карту Евразии. Нефтепроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Супса сегодня доставляют азербайджанскую нефть на средиземноморский и черноморский рынки. Южный газовый коридор –– это крупный инфраструктурный проект протяженностью 3,5 тыс. км, который вносит огромный вклад в энергетическую безопасность Европы», –– обратил внимание Алиев.

Вместе с тем Сербия стала девятой страной, куда Баку экспортирует газовые ресурсы. По оценкам Алиева, запуск магистрали между Сербией и Болгарией станет серьезным вкладом в обеспечение энергобезопасности Европы.

Строительство между Сербией и Болгарией межсистемного газопровода стартовало в феврале. Реализация проекта дала возможность обеспечить поставки азербайджанского газа, поступающего по Южному газовому коридору, на сербский рынок.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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