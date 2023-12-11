Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил официальный визит в Сербию, в ходе которого был открыт газопровод, призванный обеспечить поставки Баку в Европу. Сербия станет очередной европейской страной, куда Азербайджан экспортирует свое «голубое топливо». В наращивании поставок заинтересованы не только Белград и Баку, но и Евросоюз, который ищет чем заместить российский газ.

Новый газопровод

Президент Азербайджана совместно с главами Сербии и Болгарии Александром Вучичем и Руменом Радевым в присутствии главы постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэля Жофре открыли в городе Ниш на юге страны соединительный газопровод. Новая труба, которая соединяет Сербию с Болгарией, призвана обеспечить экспорт азербайджанского газа и стать альтернативой российскому каналу поставок.

В ноябре Белград и Баку подписали договор о поставках 400 миллионов кубометров газа ежегодно до 2026 года. Согласно соглашению в дальнейшем эти объемы можно будет увеличить втрое. При этом в ходе церемонии открытия глава сербской госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович заявил главам государств, что со временем построенный газопровод сможет обеспечить 100% потребностей Сербии в природном газе.

При этом газопровод имеет не последнее значение и для Евросоюза, который встраивает альтернативные пути импорта углеводородов. В связи с этим глава постоянной делегации ЕС в Сербии подчеркнул, что «эта инфраструктура имеет стратегическое значение для Сербии и Европейского союза». «Мы отмечаем увеличение доли газа в общем энергетическом пакете, чтобы были уменьшены факторы загрязнения, такие как уголь, сделан переход к природному газу, декарбонизации экономики согласно ЕС», — добавил он.

По словам Жофре, «Евросоюз решительно поддержал этот проект для диверсификации источников снабжения Сербии, тем самым положив конец полной зависимости от российского газа, потому что необходимы надежные партнеры и поставщики».

Строительство газопровода между Болгарией и Сербией началось 1 февраля 2022 года. Как заявляла на церемонии премьер-министр Сербии Ана Брнабич, он позволит стране «принимать сжиженный газ из Греции, газ из Азербайджана и из любых других источников».

Общая стоимость проекта составляет 85,5 млн евро, из которых 25 млн — кредит Европейского инвестиционного банка, 49,6 млн — безвозвратная помощь фондов ЕС, 10,3 млн евро выделено из бюджета Сербии и 600 тыс. евро — компанией «Србиягаз». Общая протяженность болгаро-сербского газопровода составляет 170 км, из них 62 км проходят по болгарской территории. Мощность интерконнектора составит 1,8 млрд куб. метров в год.

Поставки в Европу

В ходе визита в Сербию президент Азербайджана уделил особое внимание планам страны по наращиванию поставок Газа в Европу. «Если в 2021 году наш экспорт газа в Европу составил чуть более 8 млрд кубометров, то в этом году объем поставок достигнет порядка 12 млрд кубометров», — заявил он.

Азербайджанский лидер добавил, что в настоящее время на европейские страны приходится 50% экспорта газа из Азербайджана. При этом Баку уверенно движется к цели удвоения объема поставок газа в Европу к 2027 года до 20 млрд кубометров.

Азербайджан последовательно расширяет географию экспорта своего газа, подчеркнул Алиев. «Сербия стала девятой страной, куда мы экспортируем газ. Семь из девяти этих стран — государства Европы. Запуск газопровода Сербия — Болгария станет серьезным вкладом в обеспечение энергобезопасности Европы», — отметил он.

При этом президент Азербайджана отметил, что поставки азербайджанского газа в Болгарию в 2023 году составят около 1 млрд кубометров. «Наши поставки газа в Болгарию начались два года назад. В 2021 году было поставлено 270 млн кубометров. В 2022 году объем поставок составил чуть более 500 млн кубометров. В этом году эта цифра будет на уровне около 1 млрд кубометров», — указал он.

Азербайджан в настоящее время в Европе поставляет газ в Италию, Болгарию, Грецию, Румынию, Венгрию. В 2024 году поставки начнутся в Сербию. Кроме этого, еще ряд стран в Европе выразили заинтересованность в покупке азербайджанского газа.