14 декабря президент России провел прямую линию, объединенную с так называемой большой пресс-конференцией, которую назвали «Итоги года с Владимиром Путиным». Раньше это были отдельные мероприятия. С 2001 года политик в рамках прямой линии 14 раз общался с россиянами на посту президента и 4 — в качестве премьер-министра. Владимир Путин также провел 16 больших пресс-конференций с журналистами. В прошлом году на фоне полномасштабного вторжения войск РФ в Украину оба мероприятия были отменены.

Два миллиона вопросов

Всего президенту России прислали около двух миллионов вопросов. На экране в Гостином дворе, где проходило мероприятие, периодически появлялись такие вопросы: «Когда закончится война?», «Когда отпустят мобилизованных?», «Когда будет мир?», «Когда начнутся мирные переговоры?»

Вначале российский лидер рассказал об экономической ситуации в РФ. По его словам, факторами влияющими на прочность экономики, стали «консолидация общества и рост военной мощи». Он отметил, что главный показатель роста экономики — рост ВВП, к концу года ожидается 3,5%.

Путин также отметил рост промышленного производства. В частности, на 7,5% выросла обрабатывающая промышленность. «Безработица составляет 2,9%, такого никогда не было в истории России, это очень хороший показатель состояния экономики. 1 января МРОТ будет повышен на 18%, государственный внешний долг сокращается, и частный внешний долг тоже сокращается. Погашение идет ритмично, с опережением графика», — рассказал президент.

Постепенно ведущие перешли к вопросам, касающимся войны России с Украиной. Главный из них — когда наступит мир между двумя государствами. Российский лидер ответил, что это произойдет, «когда будут выполнены все цели "специальной военной операции", которые не меняются».

Еще один важный вопрос, интересовавший россиян, будет ли вслед за первой волной мобилизации, которая происходила в сентябре-октябре прошлого года, вторая волна. «На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет», — заверил глава государства.

Тесное взаимодействие с Турцией

Из международных тем большое внимание российский лидер уделил вопросу про войну Израиля в секторе Газа. «Генеральный секретарь ООН назвал сектор Газа самым большим кладбищем детей в мире. Такая оценка о многом говорит», — пояснил политик.

Турецкий журналист, задававший вопрос российскому лидеру, отметил, что ООН и крупнейшие державы мира не могут остановить атаки еврейского государства. Он также поинтересовался: утратила ли Организация Объединенных Наций свою функцию и существуют ли планы совместных действий Москвы и Анкары по обеспечению мира в регионе.

Владимир Путин подчеркнул лидирующую роль президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в вопросе восстановления ситуации в Газе. «Он, безусловно, один из лидеров международного сообщества, который обращает внимание на эту трагедию и делает все, для того чтобы ситуация была изменена в лучшую сторону, для того чтобы были созданы условия для долгосрочного мира», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что в поведении ООН нет ничего необычного. «Во время холодной войны разные государства блокировали решения, которые продвигали другие страны. ООН создавалась таким образом, чтобы искать консенсус, а если он не найден, то решения не принимаются», — посетовал глава государства.

Москва и Анкара считают, что необходимо создать палестинское государство, нужно создать фундаментальные основы для израильско-палестинского урегулирования, а также сохранить людей в Газе и обеспечить поставку гуманитарной помощи.

Президент РФ рассказал, что Москва предлагала открыть полевой госпиталь недалеко от границы с Египтом. Каир выступил за, в то время, как Израиль эту инициативу не поддержал, сославшись на то, что это будет небезопасно.

Этот и многие другие вопросы российский лидер планирует обсудить лично с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин не исключил, что визит в Турцию может состояться в начале следующего года, если лидерам удастся состыковать рабочие графики.

Есть интерес — будет и диалог

На прямой линии глава государства также отметил, что Москва готова выстраивать взаимодействие с разными государствами. В частности, с США. «Это важная и нужная страна. Однако пока фундаментальных условий для выстраивания отношений со Штатами нет», — пояснил президент. Он добавил, что они будут созданы «когда в Америке произойдут внутренние изменения и они начнут уважать других».

Президент добавил, что это не Москва испортила контакты с европейскими государствами, а это они в свою очередь пренебрегали интересами России. «Нас пытались задвинуть куда-то на второй-третий план, пренебрегая нашими интересами», — отметил он. Путин также особо отметил, что в значительной степени страны Европы утратили свой суверенитет и многие решения они принимают во вред себе.

На этом фоне, по мнению главы государства, выделяются премьер-министры Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Виктор Орбан, которых Путин назвал не пророссийскими политиками, а «пронациональными», поскольку они в принятии решений руководствуются в первую очередь своими национальными интересами. «Но таких больше нет, а связано это с зависимостью остальных от "старшего брата" — США», — считает президент.

Он посетовал, что раньше у него были хорошие, добрые рабочие отношения с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Российский политик ездил во Францию, а глава европейской страны — в Россию, однако в определенный момент это прекратилось. «Мы готовы и дальше взаимодействовать с Францией. Если интерес есть — мы готовы, интереса нет — мы обойдемся. Мы не уклоняемся от этих контактов, но если европейские страны и президент Франции в частности не желает с нами общаться — ну, на нет и суда нет, у нас есть, чем заниматься», — считает Путин.

Региональное сотрудничество

Во время прямой линии особое внимание уделили и взаимодействию Россию с другими странами в рамках СНГ и ОДКБ. Путин рассказал, что Москва все свои интеграционные планы строит на добровольной и взаимовыгодной основе для всех участников. По его словам, между странами ЕАЭС устойчиво растет товарооборот.

В последнее время участником этих процессов не хочет быть Молдова. «Ну, так тому и быть, таков выбор молдавского руководства. Молдова — одна из беднейших стран Европы. Долгое время она была беднейшей, но сегодня Украина заняла это почетное место. Если они хотят, как Германия, покупать газ на 30% дороже, чем ЕС, если есть лишние деньги — ну пожалуйста. Не хотят — не надо», — пояснил Путин, добавив при этом, что от импорта российского газа, несмотря на все заявления, Кишинев вовсе не отказывается.

Одновременно с этим на общие мероприятия ОДКБ перестал ездить премьер-министр Армении Никол Пашинян. Путин считает, что это связано с общими процессами в Армении, а вовсе не с нежеланием главы армянского правительства присутствовать на встречах.

В общей сложности прямая линия с российским лидером продлилась 4 часа и 4 минуты, за это время, как насчитали журналисты, президент ответил на 67 вопросов, большая часть которых касалась российских внутриполитических и социальных тем.