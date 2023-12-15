ПОЛИТИКА
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Венгрия препятствует выделению помощи ЕС на €50 млрд Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на выделение дополнительной помощи Украине. Будапешт хочет, чтобы сначала ЕС разморозил ему €30 млрд, которые ранее были заблокированы для страны из-за проблем с верховенством закона и коррупции
Венгрия препятствует выделению помощи ЕС на €50 млрд Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / Others
15 декабря 2023 г.

Страны Евросоюза обсуждали передачу Украине €50 млрд на следующие четыре года. Венгрия стала единственной страной, выступившей против этого решения. «Итог ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета. Мы вернемся к этому вопросу в следующем году на саммите ЕС после соответствующей подготовки», — написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X (Twitter) по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, выделение средств Украине одобрили 26 стран ЕС — все, кроме Венгрии. Без согласия Будапешта принять решение невозможно. «У нас еще есть немного времени, Украина не останется без денег в ближайшие несколько недель», — сказал он.

Главный политический советник премьера Балаш Орбан заявлял, что Венгрия была готова снять вето на пакет для Украины в обмен на разморозку €30 млрд для Будапешта. Ранее эти средства были заблокированы из-за коррупции в стране и проблем с верховенством закона.

Как ранее писал TRT на русском, Евросоюз с 2022 года выделил Украине €85 млрд помощи. Из этой суммы как минимум €25 млрд — военная поддержка, €60 млрд — гуманитарная, подчеркнул глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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