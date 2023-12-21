Корабль с 10 млн литров топлива на борту отправился из порта Хор-эз-Зубайр в Барсе в порт Суэца на северо-востоке Египта, сообщил заместитель премьер-министра Ирака Зейдан Халав.

Представитель иракского отделения Красного Полумесяца Хатем Атшан заявил в разговоре с корреспондентом Anadolu о том, что топливо — подарок палестинскому народу от иракского правительства. «Это топливо будет отправлено в Египет морем и доставлено Египетскому Красному Полумесяцу, а затем будет передано Палестинскому Красному Полумесяцу», — пояснил он.

Дефицит топлива остро ощущают медицинские учреждения сектора Газа. Из-за перебоев с электричеством в больницах отключаются инкубаторы для новорожденных в неонатальных отделениях, некоторые клиники были вынуждены полностью закрыться.

Ранее Израиль согласился ежедневно пропускать через Египет 70 тысяч литров топлива в Газу, говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

«В Газу из Египта 19 ноября поступило 69 тысяч литров топлива. Израильские власти подтвердили, что они начнут разрешать ввоз из Египта ежедневного объема примерно в 70 тысяч литров топлива, что значительно ниже минимальных требований для проведения основных гуманитарных операций», — говорится в документе.