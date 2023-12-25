Председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила, что отключение России от системы межбанковских переводов SWIFT и заморозка активов частных российских инвесторов стали наиболее болезненными из всех санкций Запада. Евросоюз, США и Великобритания ввели эти меры против РФ в феврале-марте 2022 года в ответ на российское вторжение в Украину.

Набиуллина отметила: Центробанк готовился к ужесточению давления с 2014 года. Попавшие в санкционные листы крупные российские банки «были во многом готовы» к отключению от SWIFT.

«Отключение от SWIFT — угроза была уже с 2014 года, поэтому выстраивали национальную платежную инфраструктуру. Резервы мы диверсифицировали и увеличивали долю юаня и золота», — подчеркнула глава регулятора.

При этом решение ЕС и США заморозить резервы ЦБ на зарубежных счетах стало «очень негативным сигналом для всех центральных банков [по всему миру], потому что это нарушение базовых принципов защищенности резервов».

В марте прошлого года страны Запада заморозили свыше $300 млрд российских резервов. В ЕС уже больше года обсуждают возможную конфискацию замороженных активов для передачи их Украине. Газета Financial Times писала, что ЕС планирует собрать для передачи украинскому руководству до €15 млрд с процентов от активов ЦБ РФ. Разговоры об активном изъятии российских средств стали звучать активнее на фоне споров в Конгрессе США о помощи Украине.

«Проблемой, вот именно проблемой, стали международные платежи, они до сих пор являются проблемой, хотя мы пытаемся ее решить. Конечно, очень болезненной темой стала блокировка и замораживание активов частных лиц — миллионов людей, которые не подпали под санкции, но оказались с замороженными активами», — констатировала глава ЦБ.

Председатель Центробанка также не исключила, что в дальнейшем санкции будут только усиливаться.

«Мы смогли на основные вызовы ответить, если говорить про финансовый сектор, но и в финансовом секторе есть проблемы, которые не до конца решены, в том числе трансграничные платежи. Да, выстраиваются цепочки, они постоянно меняются, но это остается еще проблемой для многих предприятий», — заключила Набиуллина.

21 декабря представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби допустил, что восстановление Украины нужно будет проводить, используя российские средства. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в таком случае Москва проведет ответную конфискацию доступных западных средств.