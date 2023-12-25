24 декабря несколько сотен демонстрантов в центре Белграда прорвали полицейский кордон и попытались ворваться в здание Скупщины — городской администрации сербской столицы. Протестующие с помощью флагштоков выломали двери и разбили окна.

Полиция была вынуждена отступить внутрь здания, прикрываясь щитами. Позже правоохранители применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Ближе к полуночи полицейским удалось разогнать протестующих и вернуть контроль над зданием администрации и прилегающей территорией.

Митинги в столице страны с 18 декабря проводит оппозиционный блок «Сербия против насилия» (SPN) — его руководство не согласилось с итогами выборов в Белграде, на которых победили сторонники действующего президента Александра Вучича.

Согласно предварительным результатам выборов в городскую ассамблею, правящая прогрессивная партия получила 39,34% голосов, в то время как оппозиционная коалиция во главе с SPN набрала 34,27%.

Два лидера SPN, Сердян Милошевич и Владимир Обрадович, попытались войти в здание, но не смогли выломать двери — им помешала полиция.

В результате беспорядков пострадали два сотрудника полиции, задержаны 35 человек. Власти Сербии заявили, что беспорядки в Белграде были организованы из-за рубежа.

Реагируя на ситуацию, президент страны Вучич выступил с экстренным обращением к нации: «Никакой революции не происходит, ничего не получится».

Исполняющий обязанности мэра Белграда Александр Шапич заявил, что нанесенный зданию Скупщины ущерб невосполним.

«Я говорил, что если мы позволим себе бороться за политические цели с помощью насилия и свержения государства, то очень скоро у нас не будет государства. Теперь вы видите, насколько верным был термин "майданизация"», — уточнил Шапич.