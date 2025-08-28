ВОЙНА В ГАЗЕ
Израиль вынуждает жителей Газы к бегству на юг
Армия Израиля потребовала от палестинцев, проживающих в северной части сектора Газа, срочно покинуть свои дома и переселиться на юг
Израиль призвал жителей Газы к массовому исходу на юг / Reuters
28 августа 2025 г.

Представитель израильской армии Авихай Адраи вновь обратился к палестинцам, проживающим в северной части сектора Газа, с призывом покинуть свои дома и переселиться на юг. Он заявил, что эвакуация города Газа, который Израиль намерен оккупировать, является неизбежной. 

Израильские силы усилили воздушные и наземные удары по северным районам, включая город Газа. По данным «Анадолу», цель армии — сконцентрировать около 2,3 млн палестинцев в узкой южной части сектора. 

В обращении, опубликованном в соцсети X, Адраи заявил, что палестинцы с севера должны мигрировать на юг, где им якобы окажут «больше помощи».  

Он подчеркнул, что, несмотря на оккупацию около 88% территории сектора и действующие «приказы об эвакуации», в южной части достаточно пространства для размещения почти миллиона перемещенных лиц. 

Кабинет безопасности Израиля 8 августа утвердил план по оккупации города Газа. Перед заседанием премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна нацелена на полную оккупацию всего сектора Газа. Министр обороны Исраэль Кац также поддержал этот план. 

Согласно утвержденному документу, на первом этапе около одного миллиона палестинцев должны быть насильственно перемещены в южную часть сектора.  

Город Газа будет окружен, после чего по нему нанесут массированные удары, за которыми последует наземное наступление. 

18 августа движение ХАМАС объявило о принятии предложения Египта и Катара, включающего прекращение огня и обмен пленными. Однако израильская сторона до сих пор не дала официального ответа на данный план. 

