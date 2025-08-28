Представитель израильской армии Авихай Адраи вновь обратился к палестинцам, проживающим в северной части сектора Газа, с призывом покинуть свои дома и переселиться на юг. Он заявил, что эвакуация города Газа, который Израиль намерен оккупировать, является неизбежной.

Израильские силы усилили воздушные и наземные удары по северным районам, включая город Газа. По данным «Анадолу», цель армии — сконцентрировать около 2,3 млн палестинцев в узкой южной части сектора.

В обращении, опубликованном в соцсети X, Адраи заявил, что палестинцы с севера должны мигрировать на юг, где им якобы окажут «больше помощи».

Он подчеркнул, что, несмотря на оккупацию около 88% территории сектора и действующие «приказы об эвакуации», в южной части достаточно пространства для размещения почти миллиона перемещенных лиц.