Глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун раскритиковал слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в адрес турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Премьер-министр Израиля Нетаньяху — последний человек, который говорит о чем-либо, связанном с геноцидом. Он овладел навыками продажи миру своих военных преступлений против мирного населения в целях самообороны. Даже если миру не удастся остановить его, история будет считать его военным преступником», — пояснил он.

Алтун подчеркнул, что глава правительства Израиля — последний человек, который может что-то говорит о борьбе Турецкой Республики с терроризмом. Анкара борется с террористической группировкой PKK и ее ответвлениями более 40 лет.

«Курды в Турции сами воевали против PKK, которая без разбора убивает мирных жителей и детей, как и сам Нетаньяху! Премьер-министр Израиля Нетаньяху — последний человек, который говорит о морали. Он не может никому читать лекции о том, как проводить террористические операции, потому что у него нет опыта в этой области!» — заявил чиновник.

Глава Управления по связям администрации президента Турции отметил, что в течение последних четырех десятилетий премьер-министр выполнял миссию по изгнанию палестинцев с их земель.

«Теперь он вывел это на новый уровень, используя израильскую армию для убийства мирных жителей в их домах, больницах и лагерях беженцев. Господин Нетаньяху не сможет никого обмануть, нападая на нашего президента Эрдогана, чтобы отвлечь внимание от его военных преступлений», — пояснил Алтун.

Он добавил, что мир видел, что происходит в оккупированной Палестине. «Отчаянные попытки Нетаньяху спасти свою политическую карьеру путем убийства мирных жителей и расширения войны обречены на провал. Наш президент Эрдоган назвал это тем, что оно есть на самом деле, и он не перестанет бороться за справедливость, сколько бы лжи Нетаньяху ни говорил миру», — подчеркнул Фахреттин Алтун.

Он также добавил, что Турция еще раз призывает международное сообщество объединиться вокруг ее усилий по достижению немедленного прекращения огня и переговоров, направленных на достижение прочного мира.

«Мы вносим свой вклад и будем продолжать это делать, несмотря на политические нападки и клевету в адрес Турецкой Республики. Мы продолжим говорить правду!» — резюмировал глава Управления по связям администрации президента Турции.