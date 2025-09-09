Сенатор США Линдси Грэм, известный как сторонник жесткой линии в отношении Ближнего Востока и союзник президента Дональда Трампа, заявил, что обсудил ситуацию с израильскими официальными лицами.
«Я только что провел очень продуктивную и откровенную встречу с моим дорогим другом Роном Дермером, министром стратегических дел Израиля, о сегодняшних событиях и о будущем всего региона», — написал Грэм в соцсетях.
Он также сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
«Премьер-министр Нетаньяху подчеркнул мне свое восхищение президентом Дональдом Трампом, назвав его поддержку Израиля исторической, непревзойденной и глубоко ценимой», — отметил сенатор.
На фоне этих заявлений в США звучат вопросы о роли Вашингтона в ударах по Дохе. Бывший американский чиновник Адам Клементс в комментарии СМИ заявил, что участие США в произошедшем выглядит «пока запутанным».
«Если у США была информация об атаке, они должны были хотя бы эвакуировать дипломатов и военных в Катаре или организовать укрытие. Я задаюсь вопросом, кто здесь контролирует ситуацию. Это США диктуют Израилю, что делать, или наоборот?» — сказал он.