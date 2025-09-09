Сенатор США Линдси Грэм, известный как сторонник жесткой линии в отношении Ближнего Востока и союзник президента Дональда Трампа, заявил, что обсудил ситуацию с израильскими официальными лицами.

«Я только что провел очень продуктивную и откровенную встречу с моим дорогим другом Роном Дермером, министром стратегических дел Израиля, о сегодняшних событиях и о будущем всего региона», — написал Грэм в соцсетях.

Он также сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.