Американский сенатор Линдси Грэм сообщил о переговорах с руководством Израиля после удара по Дохе и передал слова Нетаньяху о «глубокой признательности» Дональду Трампу
9 сентября 2025 г.

Сенатор США Линдси Грэм, известный как сторонник жесткой линии в отношении Ближнего Востока и союзник президента Дональда Трампа, заявил, что обсудил ситуацию с израильскими официальными лицами.

«Я только что провел очень продуктивную и откровенную встречу с моим дорогим другом Роном Дермером, министром стратегических дел Израиля, о сегодняшних событиях и о будущем всего региона», — написал Грэм в соцсетях.

Он также сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Премьер-министр Нетаньяху подчеркнул мне свое восхищение президентом Дональдом Трампом, назвав его поддержку Израиля исторической, непревзойденной и глубоко ценимой», — отметил сенатор.

На фоне этих заявлений в США звучат вопросы о роли Вашингтона в ударах по Дохе. Бывший американский чиновник Адам Клементс в комментарии СМИ заявил, что участие США в произошедшем выглядит «пока запутанным».

«Если у США была информация об атаке, они должны были хотя бы эвакуировать дипломатов и военных в Катаре или организовать укрытие. Я задаюсь вопросом, кто здесь контролирует ситуацию. Это США диктуют Израилю, что делать, или наоборот?» — сказал он.

