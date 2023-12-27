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Израиль устроил атаку перед зданием больницы: 18 человек погибли
В результате нападения армии Израиля погибли 18 человек. Атака была совершена примерно в 10 метрах от больницы Амаль Палестинского Красного Полумесяца в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа
Израиль устроил атаку перед зданием больницы: 18 человек погибли
сектор Газа / Others
27 декабря 2023 г.

Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что больница Амаль подверглась атаке со стороны армии Израиля. По предварительным данным, в результате погибли 18 человек.

Отмечается, что еще многие люди стали жертвами и десятки получили ранения в результате жестоких нападений на центральную часть сектора Газа, особенно на лагеря беженцев Бурайдж и Мегази.

Также произошел взрыв возле университета Аль-Азхар. После нападения пострадавшие были доставлены в больницы Мучеников Акса и Аль-Ауде.

Помимо этого израильские ВВС обстреляли кварталы Шукайе и Туффа, а также дома в районе Аль-Кетибе. В обоих случаях есть погибшие и раненые.

По словам очевидцев, обстрелу также подвергся трехэтажный дом возле университета Аль-Азхар в секторе Газа.

Как ранее писал TRT на русском, число погибших в секторе Газа достигло 21 тысячи человек, более 54 тысяч палестинцев получили ранения различной степени тяжести. Правозащитные организации предупреждают: если жители региона не получат доступ к чистой воде, топливу и медикаментам, то жертв станет еще больше.

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