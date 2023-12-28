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Китай инвестирует в производство электромобилей в Узбекистане
Китайская компания намерена вложить порядка $30 млн в строительство завода в Хорезмской области
Китай инвестирует в производство электромобилей в Узбекистане
Reuters / Others
28 декабря 2023 г.

Компания Anhui Coronet Tech. Co., LTD из КНР планирует наладить производство электромобилей в Узбекистане. Представители компании провели встречу в Торгово-промышленной палате (ТПП) Узбекистана, чтобы обсудить детали будущего проекта. Об этом сообщает пресс-служба ТПП.

Китайский инвестор рассматривает в качестве места для реализации проекта свободную экономическую зону в Хорезмской области республики.

На первом этапе компания планирует вложить в производство $7 млн — они пойдут на строительство производственных цехов. Всего фирма намерена инвестировать в проект $30 млн — средства предназначены на установку необходимого оборудования.

Электромобили, произведенные на этом заводе Anhui Coronet Tech. Co., LTD планирует реализовывать на рынке Узбекистана и стран Центральной Азии.

Ранее в сентябре китайская компания BYD подписала инвестиционное соглашение с Министерством промышленности и торговли Узбекистана. Фирма также намерена организовать в республике производство электрических и гибридных транспортных средств и их комплектующих. Аналогичные намерения высказывала и китайская Geely.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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