Компания Anhui Coronet Tech. Co., LTD из КНР планирует наладить производство электромобилей в Узбекистане. Представители компании провели встречу в Торгово-промышленной палате (ТПП) Узбекистана, чтобы обсудить детали будущего проекта. Об этом сообщает пресс-служба ТПП.

Китайский инвестор рассматривает в качестве места для реализации проекта свободную экономическую зону в Хорезмской области республики.

На первом этапе компания планирует вложить в производство $7 млн — они пойдут на строительство производственных цехов. Всего фирма намерена инвестировать в проект $30 млн — средства предназначены на установку необходимого оборудования.

Электромобили, произведенные на этом заводе Anhui Coronet Tech. Co., LTD планирует реализовывать на рынке Узбекистана и стран Центральной Азии.

Ранее в сентябре китайская компания BYD подписала инвестиционное соглашение с Министерством промышленности и торговли Узбекистана. Фирма также намерена организовать в республике производство электрических и гибридных транспортных средств и их комплектующих. Аналогичные намерения высказывала и китайская Geely.