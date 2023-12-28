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Эрдоган: валютные запасы Турции увеличились до рекордных $145,4 млрд
Как отметил турецкий президент, уровень инфляции в Турции в последние месяцы начал снижаться
Эрдоган: валютные запасы Турции увеличились до рекордных $145,4 млрд
Фото: AA / Others
28 декабря 2023 г.

Валютные запасы Центробанка Турции на конец декабря достигли рекордных $145,4 млрд. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Валютные запасы ЦБ увеличились до рекордных $145 млрд 456 млн», — сказал турецкий лидер на встрече в Анкаре.

«Цифры показывают, что уровень инфляции в последние месяцы начал снижаться. Снижение темпов инфляции будет еще более заметным в предстоящий период», — цитирует Эрдогана агентство Анадолу.

Он добавил, что «минимальная заработной плата увеличилась на 49% до 17 тысяч 2 лир». «Мы в очередной раз сдержали свое обещание и защитили работающих [граждан Турции] от инфляции», — добавил Эрдоган.

По данным ЦБ Турции, валютные запасы с мая увеличились на $47 млрд. Неделей ранее они составляли $142,5 млрд. По мнению аналитиков, рост валютных запасов Турции свидетельствует о стабилизации ее экономики. Согласно прогнозам, к концу года экономический рост в Турции составит более 4%.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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