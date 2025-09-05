Евросоюз должен навсегда прекратить закупки российских энергоресурсов и срочно решить проблему зависимости от них. Об этом сказал еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, прибыв на неформальную встречу министров энергетики ЕС в Копенгагене.

«Задача предельно ясна — мы хотим прекратить импорт [российских энергоресурсов] как можно раньше. И даже потом, когда будет мир, по моему мнению, мы также не должны импортировать российские энергоресурсы. Это не временные санкции, это то, что останется навсегда. По моему мнению, Европа больше никогда не купит ни одной молекулы российского газа, как только это решение будет принято», — сказал он.

Йоргенсен подчеркнул, что от США также поступают сигналы в поддержку полного отказа Евросоюза от российских нефти и газа. Он напомнил, что этот пункт был включен в торговое соглашение между Вашингтоном и Брюсселем, заключенное в конце июля. Документ предусматривает отказ ЕС от российских энергоресурсов в пользу поставок из США.