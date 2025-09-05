ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Трамп не выпустит иранских дипломатов из здания ООН
Президент США хочет максимально ограничить передвижение делегатов Ирана, Судана, Бразилии и Зимбабве, которые приедут в Нью-Йорк на Генассамблею
Трамп не выпустит иранских дипломатов из здания ООН
Президент США Дональд Трамп / AFP
5 сентября 2025 г.

Администрация Дональда Трампа рассматривает новые меры против делегаций на Генассамблее ООН, которая стартует 22 сентября в Нью-Йорке. Об этом сообщает AP со ссылкой на внутреннюю записку Госдепартамента.

Ранее Вашингтон отказал в визах президенту Палестины Махмуду Аббасу и его большой делегации. Теперь ограничения могут коснуться Ирана, Судана, Зимбабве и даже Бразилии — страны, которая традиционно открывает заседания ООН, отмечает издание.

Среди идей — ужесточение правил передвижения по Нью-Йорку и необычное предложение: запрет для иранских дипломатов посещать магазины оптовой торговли, такие как Costco и Sam’s Club, без специального разрешения Госдепа. То есть США реально запретят иранцам даже просто ходить по магазинам без ведома властей.

Эти торговые сети популярны среди иранских представителей, так как позволяют покупать большие партии товаров по низким ценам и отправлять их на родину, где доступ ограничен санкциями.

Когда именно может вступить в силу «шопинг-бан», не уточняется. В документе также говорится, что власти рассматривают возможность введения общих правил членства для всех иностранных дипломатов в подобных клубах.

Читайте также

По Бразилии пока неясно, коснутся ли меры лично президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы или только членов его делегации. Источник AP напоминает: Дональд Трамп резко критикует Лулу за уголовное преследование бывшего президента Жаира Болсонару, своего союзника. Вполне возможно, что Трамп и вовсе не даст визу для бразильского президента, чтобы, тем самым, его унизить.

Любопытно, что делегация Сирии, напротив, получила послабления. Более десяти лет ее передвижение в Нью-Йорке строго ограничивалось, но теперь ограничения сняли — на фоне попыток США наладить отношения после свержения Башара Асада и возвращения Дамаска в региональную политику.

Какие меры затронут Судан и Зимбабве, пока не раскрывается. Госдеп отказался комментировать ситуацию. Иранская и бразильская миссии при ООН также не ответили на запросы журналистов.


Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us