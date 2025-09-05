Администрация Дональда Трампа рассматривает новые меры против делегаций на Генассамблее ООН, которая стартует 22 сентября в Нью-Йорке. Об этом сообщает AP со ссылкой на внутреннюю записку Госдепартамента.

Ранее Вашингтон отказал в визах президенту Палестины Махмуду Аббасу и его большой делегации. Теперь ограничения могут коснуться Ирана, Судана, Зимбабве и даже Бразилии — страны, которая традиционно открывает заседания ООН, отмечает издание.

Среди идей — ужесточение правил передвижения по Нью-Йорку и необычное предложение: запрет для иранских дипломатов посещать магазины оптовой торговли, такие как Costco и Sam’s Club, без специального разрешения Госдепа. То есть США реально запретят иранцам даже просто ходить по магазинам без ведома властей.



Эти торговые сети популярны среди иранских представителей, так как позволяют покупать большие партии товаров по низким ценам и отправлять их на родину, где доступ ограничен санкциями.

Когда именно может вступить в силу «шопинг-бан», не уточняется. В документе также говорится, что власти рассматривают возможность введения общих правил членства для всех иностранных дипломатов в подобных клубах.